اتحاد السلة يخطر الأهلي والاتحاد السكندري بمواعيد المواجهات الحاسمة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 06:07 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أرسل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة خطابًا رسميًا صباح اليوم الأربعاء إلى ناديي الأهلي والاتحاد السكندري بشأن المباريات المتبقية من دور نهائي دوري السوبر.

وتمكن الاتحاد السكندري من تحقيق الفوز في مواجهتين من أصل 3 مواجهات أمام النادي الأهلي في الدور النهائي على أن تقام المباراة الرابعة مساء الخميس على صالة الشباب والرياضة، وفي حالة فوز الاتحاد يتوج ببطولة الدوري، وفي حالة فوز الأهلي فيتم اللجوء لمباراة فاصلة مساء السبت.

وأكد اتحاد السلة في خطابه الرسمي للأندية صباح اليوم الأربعاء أنه بناءً على التعليمات الأمنية فقد تقرر حضور 20 فرد فقط لكل نادي وفقًا لكشف بالأسماء يتم إرساله اليوم حتى يتم إرساله إلى الأمن العام.

وجاء نص الخطاب كالتالي:

بناء على الاجتماع الآمنى الذى تم بين السيد رئيس مجلس ادارة الاتحاد والسيد مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة يوم 08/09/2020  لما بدر من بعض الاحداث التى واكبت مباراة الاتحاد والاهلى يوم 08/09/2020 .

فقد تقرر الموافقة على حضور عدد (20) شخص فقط من مجلس ادارة النادى والادارة التنفيذية والنشاط الرياضى كلا بصفته وغير مصرح بدخول اى شخص ، على ان نوافى بكشوف معتمدة من النادى بالاسماء والصفة اليوم 09/09/2020  حتى يتسنى لنا ارسالها الى الامن العام . 
مع اعتبار الموضوع هام وعاجل .

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