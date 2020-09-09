انطلاق الموسم الجديد من (لا ليجا) بنسخة عملاقة للكرة الرسمية في القاهرة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 06:07 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تحتفل رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا" بانطلاق الموسم الجديد 2020-2021، بطريقة خاصة في مصر، فعلى مدار الـ 12 ساعة القادمة، ستتمكن الجماهير العاشقة للدوري الإسباني من زيارة نسخة عملاقة للكرة الرسمية المخصصة لأكثر المباريات تشويقاً في العالم، وذلك في كايرو فسيتفال سيتي مول في القاهرة، اليوم الأربعاء 9 سبتمبر بين الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً.

تم صناعة النسخة العملاقة للكرة الرسمية للدوري الإسباني لكرة القدم التي سيتم عرضها في القاهرة، من الفلين المعالج المقوى، ويبلغ قطرها 3.5 متر، وذلك للاحتفال بالكرة الرسمية والتي ستظهر بنسخة خاصة باللون الأصفر وتحمل اسم "أدرينالين"، والتي ستكون مخصصة للمباريات البارزة خلال الموسم، مثل الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، ومواجهات الديربي الشهيرة في إسبانيا، على أن يتم استخدام الكرة البيضاء "أكسيلاريت"، في بقية مباريات دوري الدرجة الأولى الإسباني "لا ليجا سانتاندير" ودوري الدرجة الثانية "لا ليجا سمارت بانك".
تهدف هذه الفعالية إلى تقريب "لا ليجا" من مشجعيها حول العالم، والاستمرار في جلب شغف كرة القدم إلى الشرق الأوسط باعتباره منطقة رئيسة وهامة للدوري الإسباني، حيث ومنذ 3 سنوات، كان للرابطة مندوب في مصر، وهو خوان فونتيس، للترويج لجهودها هناك.

وتحدث خوان فونتيس، مندوب "لا ليجا" في مصر، قائلاً:" نحن على يقين أننا سنرى لحظات رائعة مع هذه الكرة خلال الموسم المقبل من "لا ليجا" 2020-2021، وتعكس هذه النسخة العملاقة أهمية مصر بالنسبة لنا، نريد أن نكون قريبين من جماهيرنا وأن نقدم لهم تجربة فريدة داخل الملعب وخارجه".

كما علق فونتيس قائلاً:" دخول كرتا "أدرينالين" و"أكسيلاريت" إلى منازل جميع عشاق كرة القدم بفضل "لا ليجا" هو شرف لنا، ويعتبر استمتاع المشجعين المصريين بهذه النسخة العملاقة للكرة الرسمية بداية لا مثيل لها للموسم الجديد".

يمكن لعشاق كرة القدم الإسبانية في مصر التقاط الصور التذكارية بجوار كرة (PUMA) العملاقة المذهلة، بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال رمز الاستجابة السريعة QR، سيتمكنون من المشاركة في حملة إطلاق الموسم الجديد، وتنزيل فلاتر "لا ليجا" على "أنستجرام"، والمشاركة في تحديات "لا ليجا" على "تيك توك"، ومن خلال القيام بذلك، سيفوزون تلقائياً بالسوار الرسمي لـ"لا ليجا".

ووصلت الكرة أمس إلى الجيزة بعدما هبطت على أسطح أحد المنازل ذو المناظر البارزة للأهرامات وأبو الهول، حيث صور اللاعب الاستعراضي "فري ستايل" الإسباني المصري "يوروك" مقطع فيديو كجزء من الحملة، كما إنه سيقدم عرضاً اليوم في كايرو فستيفال سيتي مول في الساعة 6:30 مساءً. ويأتي ذلك كجزء من جهود "كايرو فستيفال سيتي مول" للمساهمة في مجال الترفيه في مصر والمنطقة، حيث أصبح الوجهة التسويقية والترفيهية الأولى في مصر. واستضاف "كايرو فستيفال سيتي مول" فعالية لـ"لا ليجا" من قبل لتحظى باهتمام جماهيري كبير من عشاق كرة القدم وزائري المول أيضا هذا بالإضافة إلى الاهتمام والحضور الإعلامي الكبير. 

سيتم ترك الكرة لاحقاً في الجيزة، على سطح فندق بيرامديز فالي بوتيك، حيث سيتمكن ما يقرب من 9 ملايين مصري في هذه المنطقة والسياح الذين يستكشفون الأهرامات وأبول الهول من رصدها خلال الموسم.

بالإضافة إلى مصر، تم عرض نسخ طبل الأصل من الكرة الرسمية بصورة مشابهة لتلك الموجودة في القاهرة، في دول أخرى مثل المكسيك والكاميرون وجنوب أفريقيا وألمانيا وتايلاند، وهي في إطار الجهود التي تقوم بها "لا ليجا" للاحتفال ببداية موسم كرة القدم الجديد على المستوى العالمي والاقتراب من جمهور المسابقة في مختلف البلدان حول العالم.

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