محافظ قنا: مناقشة متطلبات الاندية المنافسة بالدرجة الثانية والثالثة من الدوري الممتاز لكرة القدم

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عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماعا لمناقشة متطلبات ومعوقات الاندية التي تنافس بالدرجة الثانية والثالثة من الدوري الممتاز لكرة القدم خلال المرحلة الحالية وسبل حل تلك المعوقات، وذلك بحضور مصطفي ابوجبل وكيل مديرية الشباب والرياضة ومجدي الشيخ وكيل نقابة الرياضيين بقنا ومسئولي اندية الالمونيوم والشبان المسلمين وقنا الرياضي وشعب قوص.

ناقش المحافظ مع رؤساء الاندية اهم المتطلبات التي يحتاجون اليها خلال الفترة الحالية لمساعدتهم على المضي قدمًا في المسابقات التي يشاركون بها، وتمثلت طلبات الاندية في توفير الدعم المادي والمعنوي لفرق كرة القدم بالإضافة الي بعض الاجراءات الادارية المتعلقة بالنشاط الرياضي.

ووجه الداودي مسئولي الشباب والرياضة بدراسة كافة طلبات الاندية والعمل على تلبيتها في حدود الامكانيات ودراسة كافة المعوقات والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، لتشجيعهم وتحفيزهم على تحقيق مراكز متقدمة بالمسابقات والارتقاء للمستويات الأعلى.

وأشار الداودي إلى أن المحافظة تدرك الأهمية التي يمثلها النشاط الرياضي في صقل مواهب الشباب بالرياضات المختلفة وانتقاء المواهب منهم ودعمهم في تمثيل المحافظة بمختلف البطولات المحلية والدولية وتحقيق مراكز متقدمة بكافة المسابقات.

وأضاف ان النشاط الرياضي يساعد في توجيه الشباب لاستغلال وقت الفراغ الخاص بهم في ألعاب مفيدة تساعدهم على بناء أجسادهم فينشأ جيل قوي واعي قادر على إدارة وقته وحياته وتجعلهم مواطنين صالحين لأنفسهم ولأسرهم ومجتمعهم.





آخر تطورات فيروس كورونا

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 878 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 79886 حالات حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 187 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 100228 حالة من ضمنهم 79886 حالة تم شفاؤها، و5560 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.



فيما أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، استعداد الدولة المصرية للموجة الثانية المحتملة لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الشهرين المقبلين سيكونان فارقين في مواجهة الفيروس في مصر.

