وزارة البترول تعلن موعد إنطلاق معرض مصر الدولي "إيجبس 2021"

أعلنت اللجنة التنفيذية العليا لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجبس 2021) برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، تنظيم فعاليات الدورة الخامسة للمؤتمر والمعرض في الفترة من 31 مايو إلى 2 يونيو 2021 بالقاهرة، تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط: تلبية احتياجات اليوم من الطاقة".





ويشارك في المعرض عدد من وزراء البترول والطاقة والرؤساء التنفيذيين لكبريات شركات البترول العالمية وخبراء الصناعة من الشركات الرائدة في قطاع البترول والغاز ونخبة من قادة الأعمال العالميين، ومن المنتظر أن يحظى الحدث بمشاركة دولية كبيرة من 80 دولة ونحو35 ألف مشارك، ومشاركة وتمثيل لأكثر من 500 عارض و16 جناحاً للدول في المعرض المصاحب بالإضافة إلى 27 شركة بترول محلية وعالمية و2000 من أعضاء الوفود و300 متحدث، وستعقد خلال فعالياته نحو 80 جلسة.





وأوضحت اللجنة أن اختيار هذا التوقيت يأتي بعد دراسة وتقييم الأوضاع الناجمة عن جائحة كورونا وتطلع العالم للخروج من التحديات التي أفرزتها هذه الجائحة، حيث رأت أن التوقيت الذي تم اختياره يوفر للمشاركين من المستثمرين والشركات العالمية فرص أكثر أماناً للسفر الدولي، وإلى جانب جدول زمني ملائم لإعادة الالتقاء والتواصل بينهم تحت مظلة (إيجبس)، وفق بيان لوزارة البترول اليوم الأربعاء.





من جانبه، أكد وزير البترول أن مؤتمر ومعرض (إيجبس) يتطور بشكل كبير عاماً تلو الآخر، وهو ما تجسد الدورة الماضية في عام 2020 التي فاقت التوقعات من حيث حجم المشاركين وعدد ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات وعقود تتعلق بالأعمال والشراكات في صناعة البترول والغاز.





وأشار إلى أن الدعم الكامل الذي يحظى به هذا الحدث من الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرص على الحضور قد أعطى زخماً كبيراً له، لافتا إلى أن النجاح الكبير لهذا الحدث، جعله الأبرز في منطقة شمال أفريقيا والبحر المتوسط، فضلاً عن كونه بمثابة ملتقى بترولي مهم يجمع أهم وأكبر الشركات واللاعبين في مجال الطاقة إقليميًا وعالميًا على أرض مصر.





ولفت الملا أن هذا الحدث بمثابة نافذة تواصل متميزة لصناعة البترول المصرية على العالم لإلقاء الضوء والتعرف على فرص الاستثمار والشراكة في قطاع البترول والغاز، ومكانة مصر كواحدة من أهم منتجي الغاز في المنطقة ودولة محورية لتداول وتجارة الغاز والبترول، خاصة أن مصر أصبحت محط أنظار الشركات العالمية خلال السنوات الأخيرة في ضوء ما شهدته من تحولات إيجابية وإصلاحات اقتصادية هامة حفزت كبار اللاعبين في الصناعة البترولية على فتح آفاق جديدة للعمل والاستثمار المشترك مع مصر.





وأكد الوزير أن نجاح (إيجبس) يعكس النجاحات التي تحققت في صناعة البترول المصرية، ويعكس كذلك التنامي الكبير في حجم الشراكة والتعاون بين قطاع البترول وشركاء نجاحه من شركات البترول العالمية.





ونوه الملا بأن هذا الحدث يكتسب أهميته المتزايدة كوسيلة لعقد المزيد من الشراكات الناجحة في ظل ما تشهده المنطقة من تعاون إيجابي لاستثمار الاكتشافات الجديدة، وهو ما يعكس ضرورة التعاون لتحقيق التحول الرقمي بصورة سريعة، وإيجاد بنية تحتية قوية والتعاون في مختلف المجالات التي تحقق تلك الأهداف، كما يعد فرصة لتسليط الضوء على أوضاع وتحديات صناعة البترول والغاز وسبل العمل المشترك في ظل الظروف العالمية الحالية ومناقشة الحلول ودفع الشراكات التي تساهم في تقدم هذه الصناعة.





وأشار الوزير إلى أن تنظيم مؤتمر ومعرض (إيجبس) يعد فرصة قوية لدعم الحداثة والتحولات الرقمية والتكنولوجية في الصناعة في ضوء ما يوفره من فرص للتعرف على أحدث التكنولوجيات المطبقة عالميا في صناعة البترول، وما يستجد من ابتكارات تخدم أهداف العمليات والأنشطة البترولية، خاصة أنه يشهد حضورا قوياً للشركات ومزودي التكنولوجيا لصناعة البترول والغاز.





من جانبه، أعرب كريستوفر هدسون، رئيس شركة (دي إم جي إيفنتس) العالمية المنظمة للمؤتمر عن سعادته باستضافة الدورة السنوية الخامسة من معرض (إيجبس) في مايو 2021، مشيرا إلى إقامة هذا المعرض لاستعراض احتياجات السوق المتنامية لمصر كدولة من أهم اللاعبين الإقليميين في صناعة البترول والغاز ومؤسس لمنتدى غاز شرق المتوسط.





وأكد أن المؤتمر سيساهم في إثراء الحوار حول تنمية تلك الصناعة على المستويين الاستراتيجي والتقني، والتركيز على التقنيات المتقدمة والاستثمارات التي تدفع إلى انتقال الطاقة وإحداث تحول في الصناعة.





ويعقد مؤتمر ومعرض (إيجبس) 2021 للعام الخامس على التوالي استمرارًا لدوره كمنصة لمناقشة التحديات العالمية الحالية، وتعزيز الشراكات البناءة، وتيسير تبادل الخبرات الفنية والابتكار وخلق فرص جديدة نحو مستقبل أفضل وطاقة المستدامة لمنطقة شرق المتوسط والعالم.