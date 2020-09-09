ماذا قدمت منظومة التأمين الصحي الشامل حتى الآن؟

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بعد النجاح الذى حققته منظومة التأمين الصحى الشامل، فى عدد من المحافظات التى شهدت تطبيقها، بدأت وزارة الصحة والسكان، فى التوسع فى المنظومة الجديدة، التى تغطى جميع أفراد الأسرة، كما توفر الرعاية الصحية لغير القادرين، والتى يتم تطبيقها على 6 مراحل، تشمل المرحلة الأولى منها محافظات: بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، وتشمل المرحلة المرحلة الثانية محافظات: مطروح، والبحر الأحمر، وقنا، وشمال سيناء، بينما تشمل المرحلة الثالثة محافظات:الإسكندرية، والبحيرة، ودمياط، وسوهاج، وكفر الشيخ، والمرحلة الرابعة تشمل محافظات: بنى سويف، وأسيوط، والمنيا، والوادى الجديد، والفيوم، كما تشمل المرحلة الخامسة محافظات: الدقهلية، والشرقية، والغربية، والمنوفية، فى حين تشمل المرحلة السادسة محافظات:القاهرة، والجيزة، والقليوبية.



2.9 مليون مواطن سجلوا فى منظومة التأمين الصحى الشامل



وقال الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة، إن هناك ضوابط تنظم الحصول على خدمات التأمين الصحى الشامل، والحالات الطارئة تتوجه إلى أقرب مستشفى، لافتا إلى سعى الوزارة إلى ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل وجميع خدماتها.



وأشار رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، إلى أن أكثر من 95% من أدوية الأمراض المزمنة متوفرة فى الوحدات الصحية، وأكثر من 2.9 مليون مواطن سجلوا فى منظومة التأمين الصحى الشامل.



57% من سكان الأقصر سجلوا فى المنظومة



بدأ تطبيق المنظومة فى محافظة بورسعيد، فى شهر يوليو من عام 2019، بينما أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تسجيل 800 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل فى محافظة الأقصر، وذلك بنسبة 57% من إجمالي عدد سكان المحافظة، إذ إن محافظة الأقصر تأتي ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس والتي تشمل: الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر 2019، تمهيدا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.



أهداف المنظومة ومميزاتها



وتهدف منظومة التأمين الصحي الشامل إلى تقديم تغطية صحية شاملة لكل المصريين، وتوفير الرعاية الصحية للأسر سواء بدعم أدوية أو بتدخل الجراحي، كما يهدف الي تحسين الخدمات الطبية وتوزيعها بشكل عادل بين المواطنين.



ويتميز التأمين الصحي بأنه يعطي الحرية للمؤمن عليه فى اختيار مقدمى الخدمة، وتقوم الدولة بتغطية تكاليف الخدمات الوقائية والصحية، كما يعد نظام تكافلى اجتماعى، حيث تشترك جميع أفراد الأسرة الواحدة.



وتقدم المنظومة خصومات طبيية للموظف، حيث يتم خصم 1%، من المرتب، و3% عن الزوجة لو كانت غير عاملة، و1% عن كل طفل، أما إذا كان المتقدم أرملة أو مستحقى معاش تخصم 2% من قيمة المعاش، وبالنسبة للعامل يتخصم 5% من الأجر التأمينى أو الأجر وفقًا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر أيهما أكبر.



وفى العلاج والعمليات، يدفع المستحق ما قيمته 10% فقط، وحال احتياجه لعملية فى مستشفى خاص، ستوفر الدولة له هذه الإمكانية حال كان المستشفى داخل منظومة التأمين.



حصاد المنظومة



وأعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، حصاد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى بوسعيد، إذ تم إجراء 21 ألفا، و488 عملية جراحية، تنوعت ما بين عمليات صغرى وكبرى ومتوسطة ومتقدمة وذات مهارة خاصة، وقد أجريت تلك الجراحات من خلال مستشفيات النصر التخصصي، والزهور، والنساء والولادة، والتضامن، والحياة بورفؤاد، والسلام، والرمد التخصصي، التابعين لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.



وقالت الهيئة إن من بين هذه العمليات 4 آلاف و895 عملية جراحية مستحدثة، يتم إجراؤها للمرة الأولى فى بورسعيد، تشمل إجراء 120 عملية قلب مفتوح، و25 إيكو قلب بالمنظار، و1045 قسطرة قلبية، و23 قسطرة طرفية، وعمليتى زراعة قوقعة بمستشفى النصر التخصصي، بالإضافة إلى إجراء 91 جراحة من جراحات الأورام بمستشفى التضامن، و423 عملية تفتيت حصوات الكلى بمستشفى الزهور.



كما تم إجراء 25 عملية زراعة قرنية، إلى جانب إجراء 150 عملية إصلاح حول العين، و360 جراحة تكميلية، وقنوات دمعية، و1110 عمليات مياه بيضاء وزرقاء للعين، و1420 حقن شبكية، وجسم زجاجي، للمرة الأولى، فى مستشفى الرمد التخصصي، علاوة على إجراء 103 جراحات مخ وأعصاب وعمليات تحويل أمعاء، واستكشاف بالبطن، واستئصال جزء من القولون بمستشفى السلام بورسعيد.