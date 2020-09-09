المسلسل الإماراتي "المنصة" يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على نتفلكس

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 05:51 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements
تمكن المسلسل الإماراتي "المنصة" من الاستحواذ على قمة تريندات المسلسلات العربية الأكثر مشاهدة عبر منصة نتفلكس العالمية،  في أول أيام عرضه. 



ونال المسلسل نجاح جماهيري واسع المدى وردود فعل إيجابية منذ بداية عرضه على نتفلكس وتلفزيون أبوظبي يوم 3 سبتمبر،  نظرا لحبكته الدرامية المختلفة والأولى من نوعها في الدراما الخليجية التي تدور قصته في فلك حرب المعلومات وهيمنة السوشيال ميديا على حياة البشر في الزمن المعاصر، وذلك على مدار 12 حلقة،  وتصدر المسلسل قائمة البحث بمنصة Netflix على مستوى العالم العربي،  في أول أسبوع عرض له. 



ومن جانبه أبدى الفنان عبد المحسن النمر سعادته الغامرة بالمشاركة في هذا العمل الذي وصفه بالتجربة الرائدة في مجال الدراما العربية قائلا: " المنصة عمل مختلف تماماً وتخطى بموضوعه وإنتاجه الإطار التقليدي للأعمال الدرامية الخليجية،  وفخور بمشاركتي فيه واستعد حالياً لبدء العمل على الجزء الثاني من المسلسل".


كما أشاد النمر بالمؤلف هوزان عكو الذي وصفه برائد الدراما التشويقية وأبدع في تقديمه قصة وسيناريو هذا المسلسل الاستثنائي،  مضيفاً أن العمل خرج للنور بعد دعم قوي من المنتج منصور اليبهوني الذي قدم مغامرة كبيرة على مستوى الإنتاج وسط الظروف الحالية التي يمر بها العالم،  مشيداً بردود الفعل الإيجابية التي تلقاها المسلسل من المشاهدين والنقاد.


بينما أوضح الفنان القدير أحمد الجسمي أن "المنصة" يغرد خارج سرب الدراما العربية،  ويلعب في منطقة درامية مغايرة عن السائد حالياً،  كما أن قصة العمل تحتمل إضافة أجزاء جديدة منه، إذ تدور في إطار تشويقي في عدة بلدان في الشرق الأوسط، وتجسد صراعات حرب المعلومات والميديا المؤثرة في حياة البشر اليومية، بشكل جريء.


في حين وصف الفنان سامر إسماعيل تجربة المسلسل بالمغامرة الدرامية، نظرا لكون دوره وشخصيته في المسلسل مختلف تماما عن أدواره السابقة،  وهو ما جذبه في البداية للمشاركة في العمل،  موضحا أن "المنصة" يمثل نقلة نوعية للدراما الخليجية والعربية بشكل عام ليس فقط لقصته المثيرة للجدل وإنما الإنتاج الضخم واستقطابه توليفة من أشهر النجوم العرب من مختلف الجنسيات،  مع اعتباره أول مسلسل إماراتي يتم اختياره للعرض عبر منصة نتفلكس العالمية. 




بينما أعربت الفنانة والمذيعة مهيرة عبد العزيز عن حماسها الكبير لهذا العمل حيث يعد أول تجربة رسمية لها في عالم التمثيل بعيدًا عن شهرتها في عالم التقديم التلفزيوني،  وتجسد خلال المسلسل دور مذيعة وسيدة أعمال،  موضحة أن فريق العمل ساعدها كثيرا خلال التصوير حيث تفهم تواجدها في بيروت في حين كان التصوير في الإمارات ما جعلهم يجمعون مشاهدها في وقت معين كما خصصوا لها مدرب تمثيل ما ساعدها على إتقان الدور. 



والمسلسل من تأليف الكاتب هوزان عكو، ومن إخراج الألماني رودريغو كيشنر، وبإشراف عام وفني للمخرج والمنتج منصور اليبهوني الظاهري، ومن إنتاج فيلم جيت بالتعاون مع الكلمة للإنتاج، ويجمع توليفة من نجوم الوطن العربي والخليج وأميركا، منهم مكسيم خليل، عبد المحسن النمر، خالد القيش ومعتصم النهار وسامر إسماعيل، والنجوم سلوم حداد  وأحمد الجسمي وسمر سامي، شادي الصفدي ولين غرة، وغيرهم، ومشاركة المذيعة الإماراتية ومقدمة البرامج مهيرة عبد العزيز التي تخوض مغامرة التمثيل لأول مرة، كما يشهد المسلسل ظهور خاص للممثل الأمريكي العالمي دان كين، المعروف بتقديمه شخصية سوبرمان في المسلسل الأمريكي الشهير "لويس وكلارك".

أخبار تهمك

مفاجأة.. ليفربول لا يرغب في رحيل كوتينيو عن برشلونة لسبب خفي

منذ نصف ساعة

الأهلي يحصل على فرصة ذهبية لضم "البلايلي"

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يُفاجيء كهربا بقرار سعيد

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يصدم رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يعود لحسابات فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

كريستيانو رونالدو يهدي يوفنتوس صفقة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

أهلي جدة يحسم قراره الأخير بشأن البلايلي

منذ حوالي 6 ساعات

صراع بين الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم هذه الموهبة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. النائب العام يحيل بلاغ شائعة وفاة الفنان محمود ياسين للنيابة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين

حقيقة رحيل أجايي عن الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم نجم الترجي التونسي

منذ ساعة و نصف

ليفربول يُحدد شروط رحيل فينالدوم إلى برشلونة

منذ ساعتين

تعرف على تفاصيل عقد رمضان صبحي في 5 مواسم مع بيراميدز

منذ ساعة

بعد ضم رمضان صبحي.. بيراميدز يعلن عن صفقتين من العيار الثقيل خلال ساعات

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:31 م

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

عاجل.. النائب العام يحيل بلاغ شائعة وفاة الفنان محمود ياسين للنيابة

04:24 م

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى.. تعرف على التفاصيل

04:30 م

مفاجأة.. الأهلي يصدم رمضان صبحي

01:00 م

ليفربول يُحدد شروط رحيل فينالدوم إلى برشلونة

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟