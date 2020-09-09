حضور 20 فرد لنهائي دوري السلة بين الاتحاد والاهلي

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 05:50 م
بوابة الفجر
عبير عبد الشفيع
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أرسل اتحاد كره السله، خطابا رسميا، لكل من ناديي، الاتحاد السكندري، والاهلي يفيد بحضور 20 فرد من كل فريق، للتواجد في صالة 6 اكتوبر للشباب والرياضة، التي ستحتضن نهائي دوري السلة.

وتعتبر المباراه هامة لكلا للفريقين ،وهي المباراه الرابعه من ضمن خمس مباريات بنظام 5ofbest.

وسبق للفريق السكندري الفوز على الأهلي في مبارتين، وتغلب الاهلي في المواجهة الثالثة، قبل جولة الحسم.

وكان نتائج المباريات السابقه، قد أسفرت عن فوز الاتحاد السكندري في مبارتين، وفوز الاهلي مباراة ،لذلك تعتبر مباراه الغد، هامه،  ففي حاله فوز الاتحاد، سيحسم، اللقب لصالحه، بينما في حالة فوز الاهل سوق يؤجل إعلان بطل للدوري للمباراة الاخيرة .

وستنطلق المواجهة المرتقبة في الثامنة والنصف من مساء الخميس، بصالة 6 أكتوبر

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