تعيين 4 من مصابي العمليات الحربية وأهالي الشهداء بالوحدات المحلية في قنا

أصدر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، القرار رقم 314 لسنة 2020 بتعيين 4 مواطنين على موازنة الديوان العام والوحدات المحلية للعام المالي 2020/2021 من مصابي العمليات الحربية واهالي الشهداء.

جاء ذلك طبقا لما نصت عليه الفقرتين الثانية والثالثة من المادة رقم 13 لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وقرار المهندس رئيس مجلس الوزراء رقم 2804 لسنة 2017 والذي يتضمن قواعد شغل الوظائف العامة للمصابين في العمليات الحربية والامنية واسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية ومصابي الثورة والمحاربين القدماء.





وأوضح المحافظ أن القرار شمل تعيين، صفوت محمد حسن احمد بوظيفة معاون خدمة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، عبد الفتاح عبد الناصر ضرار احمد بوظيفة معاون خدمة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، عرفات جابر عبد العظيم بوظيفة معاون خدمة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، نورالدين محمود محمد احمد بوظيفة فني صيانة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف.



