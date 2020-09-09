تأجيل نظر قضية الطفلة فاطمة ضحية الاغتصاب ونزع العضو التناسلي لجلسة ٣يناير

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 05:44 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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قررت محكمة جنايات المنصورة تأجيل نظر قضية الطفلة فاطمة ابراهيم مصطفى ٩سنوات بقرية الحفير التابعة للستامونى مركز بلقاس، تلميذة بالصف الرابع الابتدائي، والمبلغ بغيابها في 20 ديسمبر الماضي في المحضر رقم 92019 إداري وعثر عليها قتيلة ملقاة في إحدى الأراضي الزراعية بقرية 20 بصار بحفير شهاب الدين، بعد اغتصابها ونزع أعضائها التناسلية علي يد سيدة و٤ أشخاص، تزعمهم نجل عم الأب وشقيقيه، بسبب خلافات علي أرض زراعية لجلسه ٣ يناير تأجيلا إداريا.


تعود التفاصيل الي تاريخ 30122018 بقرية الحفير التابعة لمركز الستاموني،بمحافظة الدقهلية حيث قام بعض اقارب والد الطفلة وهم 3 من ابناء العم وزوجة احدهم وصديق لهم بخطف الطفلة لمساومة والدها علي قطعة أرض.

وكانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية بالتنسيق مع رجال مباحث مركز شرطة الستامونى، كشفت غموض العثور على جثة طفلة ملقاة في إحدى الأراضي الزراعية بقرية 20 بصار بحفير شهاب الدين، بعد اغتصابها ونزع أعضائها التناسلية.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين أن الجثة للطفلة، فاطمة ابراهيم مصطفى ٩سنوات بقرية الحفير التابعة للستامونى مركز بلقاس، تلميذة بالصف الرابع الابتدائي، والمبلغ بغيابها في 20 ديسمبر الماضي في المحضر رقم 92019 إداري.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة الراد محمد حماد رئيس مباحث مركز شرطة الستامو ني ابان الوقعة، لكشف غموض الواقعة، بعدما تقدم والد الطفلة ببلاغ ضد نجل عمه عبدالله 35 سنة، يتهمه باختطاف نجلته.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة سيدة و4 شباب تزعمهم نجل عم الأب وشقيقيه "ج" 30 سنة - عامل زراعي، وآخر يدعى "على" 41 سنة، وشهرته "عزوز"، والمتهمة "س. خ. ف"، 20 سنة، الزوجة الثاني للمتهم الأول، و"أحمد ا. ع" 20 سنة.

وتبين أن خلافات نشبت بين المتهم الأول وزوجته مع والد المجني عليها بسبب أرض زراعية، ما دفعهما للتفكير في خطف ابنته الصغرى بمساعدة باقي المتهمين، وقاموا باحتجازها داخل منزل مهجور ملك والدة المتهمة.

وأكدت التحريات أن المتهمين تعدوا على المجني عليها جنسيًا، وقاموا بهتك وقطع أعضائها التناسلية، بغرض تضليل الأجهزة الأمنية والإيحاء بأنها واقعة اغتصاب.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط جميع المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة للانتقام من والد الطفلة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وطالب اهالى الطفلة باعدام الجناه بالقصاص العادل من مرتكبى حادثة اغتصاب الطفلة.

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