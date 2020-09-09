حقيقة رحيل أجايي عن الأهلي

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 06:02 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشفت تقارير صحفية خلال الفترة الأخيرة، إلى احتمالية رحيل النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نهاية الموسم الحالي.


تجري لجنة التخطيط بالأهلي رحيل اللاعب النيجيري بسبب تراجع مستواه أجايي في الفترة الأخيرة، ورغبته فى الرحيل عن النادى لخوض تجربة الاحتراف الأوروبي.


ونفي مصدر مسئول في الأهلي، مشيرا إلى أهمية اللاعب خاصة في الوقت الحالي بسبب ما يعانيه الأحمر من نقص في مركز الجناح الأيسر بعد رحيل رمضان صبحى إلى نادي بيراميدز.


ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.


ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة حيث يتبقى له 8 نقاط للتتويج باللقب رسميا قبل 9 جولات من النهاية.


وخاض صاحب الـ24 عاما، 32مباراة خلال الموسم الحالي، وسجل 7 أهداف، وصنع 6 آخرين

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