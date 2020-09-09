محافظ القليوبية يتفقد لجان ومقار انتخابات مجلس الشيوخ بجولة الإعادة في 4 مدن

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أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لعدد من مقار اللجان الانتخابية بمدن بنها وشبين القناطر والخانكة والخصوص في اليوم الثاني لإنطلاق جولة الاعادة لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، والتي بدأت أمس الثلاثاء، ولمدة يومين حتى اليوم الأربعاء 9 سبتمبر.

يأتي ذلك لمتابعة انتظام أعمال اللجان لاستقبال الناخبين، ومتابعة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية باللجان ومن توفير كافة الأجواء المناسبة من استراحات ومظلات لإنتظار الناخبين أمام اللجان مع التيسير على المرضى وكبار السن للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

وبدأ المحافظ، الجولة بمدينة بنها ورافقه خلالها اللواء فخر الدين العربي مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، حيث تفقدا لجنة مدرسة ابن خلدون الابتدائية، ومدرسة هدى شعراوى الابتدائية، ومدرسة بلال بن رباح بكفر الجزار، وفي مدينة شبين القناطر تفقد المحافظ لجنة مدرسة فاطمة الزهراء، ولجنة المعهد الأزهري، ولجنة مدرسة الثانوية بنات بشبين القناطر، وفي مدينة الخانكة تفقد لجنة مدرسة الشهيد تامر عبد الله بالمنايل، ولجنة مدرسة أبو بكر الصديق بأبو زعبل، ولجنة مدرسة أبو زعبل رقم 1، ولجنة مدرسة الشهيد أحمد عبد النبى عطوة بالخانكة، أما في مدينة الخصو