"عش الدبابير" يجمع بين مصطفى شعبان وعمرو سعد

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 06:03 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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يستعد النجمين مصطفي شعبان وعمرو سعد، للعمل سويا في رمضان المقبل 2021 من خلال مسلسل "عش الدبابير" الذي يكتبه المؤلف الكبير سيد بشير، ومن اخراج أحمد خالد موسي.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير أولى مشاهد المسلسل خلال الفترة المقبلة بشهر "نوفمبر"، حيث يرغب النجمين ظهور العمل بشكل يليق بجمهورهما، وتجرى حاليا جلسات عمل بين النجمين والمؤلف والمخرج للوقوف على جميع التفاصيل الخاصة بالمسلسل.

مسلسل "عش الدبابير" يجمع بين عمرو سعد ومصطفى شعبان للمرة الأولى، حيث يقفان لأول مرة أمام بعضهما البعض فى عمل درامى، ويعكف المخرج أحمد خالد موسى حاليا على ترشيح بقية الأبطال، إذ أنه من المقرر أن يضم أكثر من نجم صف أول وعدد من ضيوف الشرف.

المسلسل يدور فى إطار اجتماعى شعبى، حول شخصين يواجهان صعاب كثيرة ويتحدان للخروج منها، بينما يتربص بهما شخص آخر بمثابة العدو لهما ويدخلان معا فى صراع كبير.

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