مفاجأة.. ليفربول لا يرغب في رحيل كوتينيو عن برشلونة لسبب خفي

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 06:01 م
بوابة الفجر
Advertisements


ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ليفربول يتمني لقاء لاعبة البرازيلي السابق فيليب كوتينيو لاعب برشلونة الإسباني داخل صفوف الفريق الكتالوني لفترة طويلة.

وكانت عدة أندية إنجليزية قد طلبت التعاقد مع كوتينيو، الا أن رونالد كومان المدير الفني للبلوغرانا، قد رفض التفريط في اللاعب مؤكداً أنه عنصر أساسي في المشروع الجديد.

ووفقاً لصحيفة " ميرور " فإن بناء كوتينيو داخل برشلونة، سوف يعود بالنفع على نادي ليفربول بنهاية الموسم المقبل.

حيث أشارت الصحيفة أن في حال بقاء اللاعب البرازيلي والمشاركة خلال 15 مباراة في الموسم الجديد، سيتوجب على برشلونة دفع مبلغ 4.4 مليون جنيه إسترليني لليفربول، وذلك بناء على البند الموجود في تعاقد اللاعب مع النادي الكتالوني.

يذكر أن كوتينيو قد حقق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا رفقة بايرن ميونيخ الألماني، بعد أن كان مُعارا من قبل البلوغرانا الموسم الماضي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليفربول كوتينيو برشلونة

أخبار تهمك

أهلي جدة يحسم قراره الأخير بشأن البلايلي

منذ حوالي 6 ساعات

ليفربول يُحدد شروط رحيل فينالدوم إلى برشلونة

منذ ساعتين

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم نجم الترجي التونسي

منذ ساعة و 28 دقيقة

كريستيانو رونالدو يهدي يوفنتوس صفقة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يعود لحسابات فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

صراع بين الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم هذه الموهبة

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة رحيل أجايي عن الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين

مفاجأة.. ليفربول لا يرغب في رحيل كوتينيو عن برشلونة لسبب خفي

منذ أقل من نصف ساعة

فايلر يُفاجيء كهربا بقرار سعيد

منذ حوالي 5 ساعات

بعد ضم رمضان صبحي.. بيراميدز يعلن عن صفقتين من العيار الثقيل خلال ساعات

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحصل على فرصة ذهبية لضم "البلايلي"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. النائب العام يحيل بلاغ شائعة وفاة الفنان محمود ياسين للنيابة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يصدم رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على تفاصيل عقد رمضان صبحي في 5 مواسم مع بيراميدز

منذ ساعة

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. برشلونة لن يستطيع ضم محمد صلاح لهذا السبب

برشلونة يصدر قرارا صادما ضد كوتينيو

باريس يصارع تشيلسي ويونايتد على كوتينيو

كوتينيو يرفض مانشستر يونايتد بسبب ليفربول

مفاجأة.. محمد صلاح يمنع ليفربول من عودة كوتينيو

ليفربول يستهدف ضم نجم برشلونة المغضوب عليه

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:31 م

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

عاجل.. النائب العام يحيل بلاغ شائعة وفاة الفنان محمود ياسين للنيابة

04:24 م

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى.. تعرف على التفاصيل

04:30 م

مفاجأة.. الأهلي يصدم رمضان صبحي

01:00 م

ليفربول يُحدد شروط رحيل فينالدوم إلى برشلونة

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟