مفاجأة.. ليفربول لا يرغب في رحيل كوتينيو عن برشلونة لسبب خفي









ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ليفربول يتمني لقاء لاعبة البرازيلي السابق فيليب كوتينيو لاعب برشلونة الإسباني داخل صفوف الفريق الكتالوني لفترة طويلة.





وكانت عدة أندية إنجليزية قد طلبت التعاقد مع كوتينيو، الا أن رونالد كومان المدير الفني للبلوغرانا، قد رفض التفريط في اللاعب مؤكداً أنه عنصر أساسي في المشروع الجديد.





ووفقاً لصحيفة " ميرور " فإن بناء كوتينيو داخل برشلونة، سوف يعود بالنفع على نادي ليفربول بنهاية الموسم المقبل.





حيث أشارت الصحيفة أن في حال بقاء اللاعب البرازيلي والمشاركة خلال 15 مباراة في الموسم الجديد، سيتوجب على برشلونة دفع مبلغ 4.4 مليون جنيه إسترليني لليفربول، وذلك بناء على البند الموجود في تعاقد اللاعب مع النادي الكتالوني.



