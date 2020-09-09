بنسبة نجاح 93%.. وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2020

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 05:42 م
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
مارينا بشارة
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أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاربعاء، اعتماد تيجة امتحانات "الدور الثاني" لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 20192020، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة.

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه بلغ عدد المتقدمين للدور الثاني 112279 طالب وطالبة، وحضر منهم 111500 طالب وطالبة، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 103700 طالبطالبة بنسبة 93%.

وبلغت نسبة النجاح العامة للثانوية العام هذا العام (دور أول + دور ثاني) 98.6%، علمًا بأن نسبة النجاح العام الماضي كانت 98.3%.

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وأعلنت الوزارة عن فتح باب التظلمات للطلاب المتضررين من نتائج امتحانات الدور الثاني، اعتبارًا من غدًا الخميس الموافق 10 سبتمبر 2020 وحتى يوم الخميس 17 سبتمبر 2020، على أن تبدأ إجراءات الاطلاع بمقرات لجان النظام والمراقبة وفقًا لضوابط الاطلاع التي تمت في الدور الأول وذلك للطلاب المتقدمين لامتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية والطلاب الراسبين فقط، أما الطلاب المتقدمين لامتحان الدور الثاني بقواعد وشروط الدور الثاني لايستفيد من تظلمه.

وقال الدكتور رضا حجازي، إن الوزارة بصدد الإعداد والتجهيز لعقد امتحان للطلاب الذين تعرضوا لظرف قهري منعهم من أداء امتحان الدور الأول وحصلوا على موافقة لأداء امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية وتغيبوا أو رسبوا في مادة أو مادتين على الأكثر كفرصة ثانية.

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم إن نظام الفرصة الوحيدة في الثانوية العامة انتهى، والامتحانات الآن تعتمد على الفهم وليس الحفظ.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه سيكون هناك دوران للثانوية العامة الأول في يونيو والثاني في أغسطس لمن يريد تحسين درجاته.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه تم التنسيق في نظام امتحانات الثانوية العامة بين وزارتي "التربية والتعليم" و"التعليم العالي"، وعرض على رئيس الوزراء، متابعًا: "السناتر مرض في النظام التعليمي ناتج عن سوء الأداء في المدارس ويتم القضاء عليه".

ولفت إلى أن 80% من دخل مجموعات التقوية ستذهب للمعلم، لافتا إلى أنه يمكن للطالب أن يختار مدرسة لتلقي مجموعات التقوية غير مدرسته.

ونوه وزير التربية والتعليم إلى أن المدارس المصرية الوحيدة على مستوى العالم التي نفذت الامتحانات الإلكترونية لأكثر من مليون طالب.

ووجه رسالة لأولياء الأمور قائلًا: "فترة كورونا جعلت المواطنين يتقبلوا التغيير في النظام التعليمي.. والشهية للمزيد زادت..والتقبل المجتمعي جعلنا نسرع أكثر في الخطة.. وبطمن أولياء الأمور سنقدم خدمة جيدة بتكلف أقل بكثير مما يتكبدوها"، مشيرا إلى أن هناك جيوش من البشر يعملون في وزارة التربية والتعليم لتغيير المنظومة.

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