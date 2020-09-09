المعهد العالي للفنون المسرحية يفتح لأول مرة في تاريخه شعبة "تقنيات الإدارة المسرحية و الإنتاج".. تفاصيل

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أعلن الدكتور مدحت الكاشف، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية عن افتتاح شعبة جديدة بالمعهد لأول مرة في تاريخه.



يفتح باب القبول للالتحاق بشعبة جديدة وهى "شعبة تقنيات الإدارة المسرحية والإنتاج" بنظام "التعليم الموازي" بدءًا من العام الدراسي الحالي 2020 2021.



شعبة تقنيات الإدارة المسرحية والإنتاج ضمن قسم الديكور المسرحي ويشمل خمس تخصصات ويوجد تخصص مفتوح بالفعل منذ سنوات وهو: "تنفيذ مناظر مسرحية"، ويضاف هذا العام إدارة مسرحية وإنتاج لسد الفراغ المتواجد في مسارح مصر والوطن العربي من المتخصصين الحاصلين على شهادة عليا في مجال إدارة وخشبة المسرح، والقيام بمهام تنفيذ العرض بشكل علمي صحيح".



يقبل المعهد الراغبين للإلتحاق بهذا القسم دون التقيد بشرط السن، وسنة التخرج، والمجموع.



نظام الدراسة بجميع الأقسام، الشٌعب هو الساعات المعتمدة تصل إلى 155 ساعة على مدى 4 سنوات، ويشرط الإنتظام في الحضور.



قسم التقنيات يشمل "تصميم مناظر" وهو عبارة عن رسم بالألوان، وبالرصاص ويقرب إلى مراحل اختبار قسم الديكور.



أما عن قسم الإدارة المسرحية عبارة عن مقابلة شخصية لمعرفة مدى استعداد الطالب لدراسة هذا التخصص من عدمه، ويدخل بها بعض الأمور الثقافية المتخصصة بالمسرح