حنان مطاوع تشوق جمهورها للحلقة الأخيرة من مسلسلها "إلا أنا"

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شاركت الفنانة حنان مطاوع صورة من مسلسل "إلا أنا" وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكانت الصورة من مشهد جمع حنان مطاوع بسليم، والذي عرض عليها الزواج وكتبت تعليقا قائله: "امل فرحانة بالأهتمام.... ومش هنضحك على بعض سليم كمان شكلو كدااااااا........ خلينا نشوف النهاردة هيعمل ايه".



يذكر أن مسلسل "إلا أنا" بطولة حنان مطاوع،وبيومى فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام.