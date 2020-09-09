عاجل.. السيسي يلتقي قائد القوات البحرية ومدير شركة ديمى البلجيكية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 05:38 م
اللقاء
اللقاء
شيماء حسن
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صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى، استقبل اليوم، الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، إلى جانب كلٍ من لوك لويس، المدير العام لشركة "ديمى" البلجيكية لأعمال التكريك، وعدد من كبار المسؤولين بالشركة، وذلك بحضور لواء بحرى أ.ح محمد فكرى مساعد قائد القوات البحرية للشؤون الهندسية، وعميد بحرى أشرف العسال رئيس شعبة المساحة البحرية، وعقيد بحرى محمد المخزنجى رئيس قسم التحليل السياسى بقيادة القوات البحرية.

وتناول  الاجتماع مشروع توسعة وتطوير ميناء خليج أبو قير بشكل شامل، حيث تم الاتفاق مع شركة "ديمى"، والتى تعد أكبر شركة فى أوروبا فى بناء الموانئ، على القيام بأعمال تكريك الميناء، وهو الاتفاق الذى يأتى بالتكامل مع الاتفاق الأخير مع شركة "هاتشيسون" الصينية لإقامة أكبر محطة تداول حاويات بالمنطقة فى ميناء أبو قير بسعة تداول 2 مليون حاوية سنوياً.

وأشاد الرئيس فى هذا الصدد بالسمعة الاحترافية التى تتمتع بها الشركة البلجيكية فى هذا المجال، مؤكداً قيمة هذا المشروع القومى الحيوى، الذى يأتى فى إطار امتلاك القدرة وبناء الدولة الحديثة، مع أهمية إنجازه وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية وأعلى المستويات الدولية لتطوير وتشغيل الموانئ ليمثل إضافة جديدة لسلسلة الموانئ الممتدة على الساحل الشمالى المصرى، ويجعل ميناء أبو قير الأكبر فى البحر المتوسط، وليرتقى بالتصنيف العالمى للموانئ المصرية إلى المستوى الأول.

من جانبه، أشاد مدير عام شركة "ديمى" بالفرص الواعدة للاستثمار فى مصر، خاصةً ما يتعلق بتطوير الموانئ البحرية، وذلك للاستفادة من تحسن المناخ الاقتصادى وجهود تطوير البنية التحتية التى اضطلعت بها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

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الكلمات المفتاحية

ميناء أبو قير قائد القوات البحرية شركة ديمى البلجيكية السيسي

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