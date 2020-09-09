مصطفى بسيط يهنئ إبرام سمير بعيد ميلاده

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:35 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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حرص الفنان مصطفي بسسط علي تهنئة إبرام سمير بعيد ميلاده الذي يحل اليوم.

حيث نشر مصطفى صورة جمعتهما عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووجه له رسالة خاصة وكتب : كل سنة وانت طيب يا إبرام ، إبرام الطفل المعجزة يارب سنة سعيدة عليك يا جامد مين هيقوله كل سنة وهو طيب ويعمله منشن حبيبي يا بيبوو.

يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى بسيط كان مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي عرض رمضان الماضي، وشارك في بطولته أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبدالرحمن، ومن إخراج أحمد الجندي.

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