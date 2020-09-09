ارتفاع جديد في أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 05:56 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
أحمد الشيخ
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ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 9-9-2020، بقيمة 5 جنيهات حيث سجل سعر الجرام من عيار 21 نحو 848 جنيها مقارنة بسعر 843 خلال  التعاملات الصباحية، وذلك مع استمرار الأداء المتذبذب، وجاء تحديث أسعار الذهب في السوق المحلي على النحو التالي:

أسعار الذهب الآن

عيار ١٨ : 726.85

عيار ٢١ : 848

عيار ٢٤ : 969.10


الجنيه الذهب : 6784

السعر العالمي : 1948




 أسعار الذهب العالمي

هبطت أسعار الذهب اليوم إذ طغى ارتفاع الدولار على الدعم الناجم عن تراجع الأسهم العالمية، بينما يترقب المستثمرون استراتيجيات السياسة النقدية من بنوك مركزية هذا الأسبوع، وفقا لـ"رويترز".


وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1925.97 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0616 بتوقيت جرينتش. وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5 في المائة إلى 1933.80 دولار.


وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا "المتعاملون في آسيا سيتوخون الحذر، مفضلين الانتظار حتى تبدأ التعاملات في نيويورك ويرون برهانا أوضح على ما إذا كان ارتفاع الدولار الأمريكي وعمليات البيع في سوق الأسهم سيستمران".


وأضاف "لكن حدوث تصحيح أعمق دون 1900 دولار لا يمكن استبعاده إذا ظل الدولار قويا".


وارتفع مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في شهر مقابل منافسيه مما يضغط على الشهية للمعدن الأصفر.
لكن الذهب تلقى بعض الدعم مع تراجع الأسهم الآسيوية، عقب عمليات بيع بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا في وول ستريت أمس أجبرت المستثمرين على اللجوء للملاذات الآمنة.


ويترقب المستثمرون حاليا نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسات المقرر انعقاده غدا الخميس. وبينما من غير المتوقع اتخاذ خطوات رئيسية على صعيد السياسة إذ أن البنك تحرك بقوة لدعم الاقتصاد الذي يعصف به الفيروس، فإن المستثمرين سيترقبون توقعات البنك للتضخم.


ويُستخدم الذهب كأداة للتحوط في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.1 في المائة إلى 900.57 دولار للأوقية. وأمس الثلاثاء، غير المجلس العالمي لاستثمار البلاتين توقعه للسوق في 2020 من تسجيل فائض إلى عجز.


وانخفضت الفضة 0.2 في المائة إلى 26.65 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 0.5 في المائة إلى 2284.75 دولار.

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