قبل الطرح.. تعرف على تفاصيل أغنية سميرة سعيد الجديدة



ويكشف"الفجر الفني" عن فريق عمل أغنية"قط وفار" قبل طرحها وهي من كلمات الشاعر عبد الحميد الحباك، ومن ألحان ايهاب عبد الواحد، ومن توزيع النابلسي.



وقال منظم الحفل أحمد غانم "هاي ويف"، مؤخرًا في تصريحات صحفية، بأنه يحضر لعدد من المفاجأت في الحفل، وستغني الديفا أغنية جديدة تحمل عنوان"قط وفار" لأول مره لجمهورها بجانب عدد كبير من أغانيها القديمة والحديثة.



جدير بالذكر أن الفنانة سميرة، أنشأت مؤخرًا حسابها الرسمي على"تيك توك" وبدأت تتفاعل مع جمهورها ومتابعينها، عبر حسابها لتزيد من عدد المتابعين للحساب.





تستعد الديڤا سميرة سعيد، لطرح أغنيتها الجديدة "قط وفار"، وذلك لأول مرة من خلال حفلها الغنائي "أونلاين" على تيك توك مساء غد يوم 10 سبتمبر.