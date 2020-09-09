البورصات الخليجية تتراجع بالختام بقيادة القطاع المالي

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 05:37 م
بوابة الفجر
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 أغلقت بورصات الشرق الأوسط الرئیسیة على تراجع یوم الأربعاء، متأثرة بخسائر لأسهم القطاع المالي، مع
تضرر أسهم الطاقة من انخفاض أسعار النفط، إذ هبطت العقود الآجلة للخام إلى أقل من 40 دولارا للبرمیل للمرة الأولى منذ یونیو .

وهوى خام برنت بأكثر من خمسة بالمئة یوم الثلاثاء بعد أن خفضت السعودیة أسعار بیع خامھا في أكتوبر وزادت
حالات الإصابة بكوفید-19 في عدة دول، غیر أنھ عوض بعض خسائره یوم الأربعاء.

وفقد مؤشر البورصة السعودیة الرئیسي 1.0 بالمئة بعد أن ھبط سھم جبل عمل للتطویر 9.3 بالمئة ونزل سهم مجموعة سامبا المالیة اثنین بالمئة.

وانخفض سهم شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة أرامكو السعودیة 4.0 بالمئة.

ومما ساعد في الحد من أثر تلك الخسائر، ارتفع سهم شركة الكھرباء السعودیة 2.1 بالمئة. وأوردت رویترز یوم الثلاثاء نقلا عن أربعة مصادر مطلعة أن الشركة التي تحتكر توصیل الكھرباء في المملكة تعتزم إصدار سندات مقومة بالدولار قریبا.

وانخفض المؤشر الرئیسي لبورصة دبي 6.0 بالمئة متأثرا بھبوط سھم بنك الإمارات دبي الوطني 7.2 بالمئة وتراجع سهم إعمار مولز 4.1 بالمئة.

أظهر مسح یوم الأربعاء أن القطاع الخاص غیر النفطي بدبي نما بشكل طفیف في أغسطس  للشهر الثاني على التوالي، لكن وتیرة النمو كانت أبطأ بالمقارنة مع یولیو تموز، إذ أدى ضعف الطلب إلى تسریح عاملین للشهر السادس على التوالي.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر 2.0 بالمئة بعد أن نزل سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، 4.0 بالمئة، في حین فقد سهم اتصالات 2.0 بالمئة.

ویوم الاثنین، قالت مودیز للتصنیف الائتماني إن مدیري الأصول في أغلب دول الخلیج سیواجهون ضغوطا متوسطة إلى مرتفعة فیما یتعلق بربحیتھم على مدار عام إلى 18 شھرا مقبلة نتیجة انخفاض أسعار النفط والجائحة.

وفي قطر، فقد المؤشر 5.0 بالمئة مع نزول معظم الأسهم على المؤشر عند الإغلاق، من بینھا مصرف الریان الذي تراجع 1.1 بالمئة.

وفیما یلي مستویات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية الیوم الأربعاء:

السعودیة.. ھبط المؤشر 1.0بالمئة إلى 8080 نقطة.
أبوظبي.. نزل المؤشر 2.0 بالمئة إلى 4509 نقاط.
دبي.. تراجع المؤشر 6.0 بالمئة إلى 2274 نقطة.
قطر.. انخفض المؤشر 5.0 بالمئة إلى 9713 نقطة.
البحرین.. فقد المؤشر 6.0 بالمئة مسجلا 1395 نقطة.
سلطنة عمان.. ھبط المؤشر 4.0 بالمئة إلى 3687 نقطة.
الكویت.. تراجع المؤشر 1.0 بالمئة إلى 5813 نقطة.

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