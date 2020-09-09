هل يستطيع كومان حل مشاكل برشلونة في الموسم المقبل ؟

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني الجديد كون بعض الإنطباعات الأولية عن أكثر مشاكل يواجهها الفريق الكتالوني.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن كومان اكتشف أن الفريق ضعيف جدًا بدون الكرة وأن النظام الدفاعي مُنهار مما جعله يعمل كثيرًا على جزئية الضغط عند فقدان الكرة وصنع نظام دفاعي قوي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كومان يرغب في فريق يلعب بسرعة، حيث يعتقد أن إحدى المشاكل الخطيرة الأخرى التي واجهها برشلونة في السنوات الأخيرة هي البطئ والتمريرات المتكررة في مناطق لا تسبب ضرر للخصم.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن أحد تلك المشاكل الخطيرة التي اكتشفها كومان في الفريق هي التحضير البدني ولذلك يريد عكس الموقف وفرض أنظمة التدريب التي كان يفعلها في كلا من ساوثهامبتون وإيفرتون الإنجليزيين.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن المدير الفني الهولندي يحب إستراتيجية الكرات الثابتة سواء في الأخطاء أو الركلات الركنية ويرغب في الاستفادة منها في تسجيل الأهداف.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن كومان يعمل أيضًا على عزل غُرفة الملابس عن الضوضاء الإعلامية والتركيز فقط داخل النادي الكتالوني كما أنه يسعى لاستعادة مستوى لاعبين على رأسهم دي يونج وجريزمان وديمبلي وكوتينيو وسيميدو وفيربو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كومان طلب من هؤلاء اللاعبين أن يكون لديهم شخصية وأن يؤمنوا بأنفسهم لأنه إذا تعاقد معهم برشلونة فذلك لأنهم قدموا آداءا جيداً في فرقهم السابقة.

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