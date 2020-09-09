إحالة بلاغ شائعة وفاة الفنان محمود ياسين للتحقيق

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 04:53 م
الفنان محمود ياسين
الفنان محمود ياسين
مـروة هيـكل
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أكد شعبان سعيد المحامى بالنقض إحالة البلاغ المقدم منه بصفته وكيلا عن نقابه المهن التمثيلية حول شائعة وفاة الفنان محمود ياسين لنيابة وسط القاهره الكليه للتحقيق.

يذكر أن تقدم شعبان سعيد بصفته وكيلًا عن اشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية في وقت سابق ببلاغ للنائب العام حمل رقم 32291 لسنة 2020 عرائض النائب العام ضد شخص اثار الرعب والفزع باسرة الفنان محمود ياسين نتيجة شائعة وفاته.

وتضمن البلاغ انه بتاريخ 10 يوليو الماضي فوجئت اسرة الفنان محمود ياسين بعدد كبير من الاصدقاء والفنانين والاقارب يتصلون بهم هاتفيًا للتاكد من خبر وفاته، واذ انتشر هذا الخبر بسرعة مذهلة نظرًا لشعبية الفنان محمود ياسين في العالم العربي وهو الامر الذي اثار الرعب والفزع لدي اسرته واقاربه وزملائه ومحبين، واذ خيم الحزن علي اقارب وزملاء وجمهور الفنان محمود ياسين حتي تم تكذيب هذا الخبر وتاكيد كذبة وانه مجرد شائعة.

وأشار البلاغ حيث ان الغرض من نشر هذه الاخبار هو الحصول علي الربح من خلال كثرة المتابعات علي هذة الصفحات التي اعتادت ترويج الشائعات ومن ضمن هذة الصفحات صفحة تحمل اسم الفنانة رانيا محمود ياسين، واذا ترعي نقابة المهن التمثيلية مصالح اعضائها وتقف بجوارهم في المحن والشدائد وهو الامر الذي دعي الطالب تقديم البلاغ.

وطالب مقدم البلاغ بسرعة التحقيق في الواقعة وسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للمحاكمة الجنائية.

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وفاة بلاغ النيابة الفنان محمود ياسين

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