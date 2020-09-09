محافظ الغربية: تخفيض أسعار التصالح ببعض المناطق لـ50%

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 04:52 م
طارق رحمي
طارق رحمي
شيماء حسن
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قال طارق رحمي، محافظ الغربية، إنه تم تخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء من 30 إلى 40% ووصلت إلى 50% في بعض الأماكن، مؤكدًا أن هذا الإجراء ساعد كثيرًا في زيادة طلبات التقدم للتصالح.

وأضاف رحمي في اتصال هاتفي على فضائية "سي بي سي اكسترا" أن حتى الآن تقدم 37 ألف و968 طلب للتصالح مرشحة للزيادة حتى انتهاء المهلة في 30 سبتمبر الجاري.

وأشار إلى أن هناك إقبال كبير من المواطنين على المراكز التكنولوجية التي تعمل على مدار أيام الأسبوع، موضحًا أن نسبة من تقدموا للتصالح تتراوح ما بين 25 و30% وهناك فرصة لزيادة هذه النسبة حتى 30 من الشهر الجاري.

وناشد المواطنين بضرورة التقدم بطلبات التصالح حتى يكون له شكل قانوني، مستطردًا "يتقدم المواطن بطلب التصالح بصورة البطاقة ولديه شهرين لاستكمال الأوراق المطلوبة ودفع رسوم جدية التصالح للحصول على استمارة 3 التي توقف كل الإجراءات الأمنية أو دعاوى قضائية أو طلبات الإزالة".

وفي ذات السياق ناشد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين بالإسراع للتقدم للتصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء المهلة المحددة نهاية الشهر الجاري، معقبًا: "خلينا نساعد بعض في غلق هذا الملف الذي نعاني منه منذ اكثر من 40 عام".

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هناك بعض الشكاوى من المواطنين من كثرة المستندات المطلوبة للتصالح، وعدم القدرة على استيفاءها، ورفض جهة التصالح استلام المستندات الغير مستوفاة، مع شكاوى البعض من المغالاة في قيمة التصالح بالمحافظات.

وتابع رئيس الوزراء، أن المحافظات لم تضع قيمة التصالح بصورة جزافية، ولكن في ضوء تكرر هذه الشكاوى كان هناك توجيه مستمر للمحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي، ومراجعة التقديرات الاولية من اللجان، موضحًا أنه من الوارد أن تكون هناك أماكن شديدة التميز، ولكن الاهالي بها بسطاء وغير قادرين على دفع قيمة التصالح، منوهًا بأنه حدث تخفيض لقيمة التصالح من 10-30% ببعض المحافظات.

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