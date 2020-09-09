دليلك الشامل للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 04:49 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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فتح المعهد العالي للفنون المسرحية باب التقديم وسحب الملفات للإلتحاق به للعام الدراسي 2020 – 2021 وذلك لطلاب الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلهما.

وأعلن الدكتور مدحت الكاشف، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية عن شروط القبول للمعهد، وهو التابع لأكاديمية الفنون.

ويحصل الطالب على درجة البكالوريوس في نظام الساعات المعتمدة.

شروط القبول بالمعهد العالي للفنون المسرحية

ألا يزيد سن المتقدم في أكتوبر 2020 عن 22 سنه للحاصلين علي الثانوية و26 سنة للحاصلين علي بكالوريوس في الكليات النظرية و28 سنة للحاصلين علي بكالوريوس الكليات العملية.

ويشترط تقديم ما يفيد موقف التجنيد بالنسبه للذكور أدى الخدمة – مؤجل – لم يصبه الدور – معافى.

شروط القبول بقسم التمثيل والإخراج

-الحاصلين علي الثانوية العامة بمجموع 55 % والدبلومات الفنية بمجموع 60 % أو ما يعادلها والحاصلين علي مؤهلات عليا بشرط التقيد بالسن المعلن.

- الثانوية الأزهرية يطلب منها معادلة الشهادة من جامعة القاهرة تعادل الثانوية العامة بعد حذف المواد الشرعية منها لكي يصبح المجموع 55% من الثانوية العامة.

- الشهادات الأجنبية مثل الأمريكان والـ"IG"

- النجاح في اختبارات القبول


شروط قسم الديكور المسرحي

الحاصلين علي الثانوية العامة أو ما يعادلها بمجموع 55 % والدبلومات الفنية والحاصلين على مؤهلات عليا بشرط التقيد بالسن المعلن.

- الثانوية الأزهرية بعد معادلتها بالثانوية العامة، والشهادة الأجنبية بعد المعادلة

- النجاح في اختبارات القبول

شروط قسم الدراما والنقد المسرحي

- الحاصلين علي الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة 55 % والحاصلين على مؤهلات عليا بشرط التقيد بالسن المعلن

- الثانوية الأزهرية بعد معادلتها بالثانوية العامة، والشهادة الأجنبية بعد المعادلة

- النجاح في اختبارات القبول

الأوراق المطلوبة للتقديم بالمعهد العالي للفنون المسرحية

1- شهادة ميلاد أصل وصورة

2- كشف درجات الثانوية العامة اصل وصورة

3- نموذج 2 جند و6 جند في حالة الطلبة الذكور في سن أو أكبر من 18 سنة وبيان يفيد بالرقم الثلاثي

4- حالة الطلاب الأقل من 18 سنة يتم استخراجه من القسم التابع له

5- صور شخصية

6- ملف التقديم الذي يتم شراؤه من مقر المعهد بمبلغ 650 جنيه مصري

7-دمغة بريدية يتم شراؤها من المعهد

الدرجات العلمية التي يمنحها المعهد العالي للفنون المسرحية

درجة البكالوريوس في فنون المسرح، قسم التمثيل والاخراج

الشهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة الثقافة

مدة الدراسة أربع سنوات كاملة

عضوية نقابة المهن التمثيليه عقب التخرج

درجات علمية أخري

دبلوم الدراسات العليا – درجة الماجستير – درجة الدكتوراه في فنون المسرح، قسم التمثيل والاخراج

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