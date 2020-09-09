البورصة الأمريكية ترتفع في مستهل التعاملات

استهلت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم على ارتفاع بعد توقف اضطراب أصاب أسهم التكنولوجيا وتجاوز المستثمرين عن نبأ تعليق أسترا زينيكا اختبارات عالمية للقاحها التجريبي لفيروس كورونا.





وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 210.82 نقطة بما يعادل 0.77 بالمئة إلى 27711.71 نقطة.





وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على ارتفاع 37.98 نقطة أو 1.14 بالمئة عند 3369.82 نقطة.





وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 217.07 نقطة أو اثنين بالمئة إلى 11064.77 نقطة.