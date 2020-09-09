محافظ الشرقية: 60 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء حتى الآن

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 04:38 م
ممدوح غراب محافظ الشرقية
ممدوح غراب محافظ الشرقية
شيماء حسن
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أكد ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن هناك إقبال من المواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن هناك 60 ألف مواطن تقدموا بطلبات التصالح حتى الآن.

وقال غراب في اتصال هاتفي على فضائية "سي بي سي اكسترا" إن هناك 2000 طلب للتصالح يوميًا في مخالفات البناء، موضحًا أنه سيتم تنفيذ إجراءات رئيس الوزراء بالتقدم للتصالح بصورة البطاقة ومن ثم استكمال باقي الأوراق المطلوبة بدون أي اشتراطات على أن يستكمل باقي الأوراق خلال شهرين.

وأضاف أن هناك إقبال كبير من المواطنين في المدن تُقدر بثلاث أضعاف المتقدمين على مستوى القرى، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق مع أحد البنوك على أن يتم إيفاد مندوب منها إلى داخل المركز التكنولوجي تخفيفًا على المواطنين، كما أنه تم مد ساعات العمل حتى في أيام الإجازات الجمعة والسبت لاستلام الأوراق المطلوبة للتصالح قبل انتهاء المهلة 30 سبتمبر الحالي.

وفي ذات السياق، ناشد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين بالإسراع للتقدم للتصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء المهلة المحددة نهاية الشهر الجاري، معقبًا: "خلينا نساعد بعض في غلق هذا الملف الذي نعاني منه منذ اكثر من 40 عام".

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هناك بعض الشكاوى من المواطنين من كثرة المستندات المطلوبة للتصالح، وعدم القدرة على استيفاءها، ورفض جهة التصالح استلام المستندات الغير مستوفاة، مع شكاوى البعض من المغالاة في قيمة التصالح بالمحافظات.

وتابع رئيس الوزراء، أن المحافظات لم تضع قيمة التصالح بصورة جزافية، ولكن في ضوء تكرر هذه الشكاوى كان هناك توجيه مستمر للمحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي، ومراجعة التقديرات الاولية من اللجان، موضحًا أنه من الوارد أن تكون هناك أماكن شديدة التميز، ولكن الاهالي بها بسطاء وغير قادرين على دفع قيمة التصالح، منوهًا بأنه حدث تخفيض لقيمة التصالح من 10-30% ببعض المحافظات.

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