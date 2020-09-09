ياسر جلال معلقا على صورته مع شقيقه "نفس الشئ ولكنكم تحبون رامز جلال"

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شارك الفنان ياسر جلال جمهوره ومحبيه بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وجاءت الصورة منقسمة نصفين تجمعه بأخيه رامز جلال ، وداعب جمهوره قائلاً :" نفس الشئ ولكنكم تحبون رامز جلال ، طيب جمهور ياسر فين وروني نفسكم في عدد اللايكات لما نشوف".



وتفاعل الكثير من مجبيه مع الصورة وتباينت التعليقات منها "بحبكم أنتو الاتنين".



يذكر أن آخر أعمال ياسر جلال، الدرامية كان مسلسل "الفتوة" الذي عرض رمضان الماضي ولاقى نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته مي عمر، أحمد صلاح حسني، رياض الخولى، أحمد خليل



كما أن آخر أعمال النجم رامز جلال هو برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي عرض في رمضان الماضي على شاشة ام بى سى مصر.



