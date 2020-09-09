ليفربول يُحدد شروط رحيل فينالدوم إلى برشلونة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
محمود صبري
Advertisements

يستهدف نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع الهولندي فينالدوم لاعب وسط ليفربول الإنجليزي من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأمر كومان بسرعة التفاوض مع مواطنه بعد رحيل إيفان راكيتيتش إلى إشبيلية، بالإضافة إلى إقتراب رحيل آرتورو فيدال إلى إنتر ميلان الإيطالي.

وذكرت صحيفة " سبورت " أن ليفربول قد طلب الحصول على 17 مليون يورو من أجل السماح لللاعب الهولندي بالذهاب إلى الكامب نو خلال الصيف الحالي.

وأشارت الصحيفة أن فينادلوم قد عاد إلى إنجلترا بعد الفترة الدولية رفقة الطواحين، ومن المنتظر أن يضغط على إدارة ليفربول للرحيل إلى برشلونة.

ومن جهته يعد المبلغ المطلوب من إدارة الريدز مبالغ فية لدي برشلونة خاصة في ظل الموقف التعاقدي للاعب في أنفيلد.

يذكر أن فينالدوم قد حقق لقب بطولة الدوري الانجليزي رفقة ليفربول، بعد أن حقق من النادي بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية تحت قيادة الألماني يورغن كلوب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليفربول فينالدوم برشلونة

أخبار تهمك

نجم الأهلي يعود لحسابات فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

ليفربول يُحدد شروط رحيل فينالدوم إلى برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة.. الأهلي يصدم رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم بايرن ميونيخ

منذ ساعة

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 18 ساعة

بعد ضم رمضان صبحي.. بيراميدز يعلن عن صفقتين من العيار الثقيل خلال ساعات

منذ حوالي 5 ساعات

كريستيانو رونالدو يهدي يوفنتوس صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عـاجل.. النائب العام يباشر التحقيقات في أحداث المنيب

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على المواعيد الجديدة لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

صراع بين الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم هذه الموهبة

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يُفاجيء كهربا بقرار سعيد

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من نصف ساعة

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الأهلي يحصل على فرصة ذهبية لضم "البلايلي"

منذ حوالي 3 ساعات

تقارير تكشف مركز ميسي في تشكيلة برشلونة تحت قيادة كومان

منذ حوالي 5 ساعات

أهلي جدة يحسم قراره الأخير بشأن البلايلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

التشكيل المتوقع لليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ليفربول ينافس باريس جيرمان على صفقة "زاها"

رونالدو يستعد لتوجيه صفعة قوية لبرشلونة

عاجل.. تعرف على أولى صفقات برشلونة تحت قيادة كومان

بتعليمات كومان.. نجم ليفربول يقترب من برشلونة

بعد السفاح والمشاغب.. كومان يطرد المحارب من برشلونة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:31 م

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

ليفربول يُحدد شروط رحيل فينالدوم إلى برشلونة

04:30 م

مفاجأة.. الأهلي يصدم رمضان صبحي

01:00 م

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى.. تعرف على التفاصيل

04:30 م

نجم الأهلي يعود لحسابات فايلر

01:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟