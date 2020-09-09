ليفربول يُحدد شروط رحيل فينالدوم إلى برشلونة





يستهدف نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع الهولندي فينالدوم لاعب وسط ليفربول الإنجليزي من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.





وأمر كومان بسرعة التفاوض مع مواطنه بعد رحيل إيفان راكيتيتش إلى إشبيلية، بالإضافة إلى إقتراب رحيل آرتورو فيدال إلى إنتر ميلان الإيطالي.





وذكرت صحيفة " سبورت " أن ليفربول قد طلب الحصول على 17 مليون يورو من أجل السماح لللاعب الهولندي بالذهاب إلى الكامب نو خلال الصيف الحالي.





وأشارت الصحيفة أن فينادلوم قد عاد إلى إنجلترا بعد الفترة الدولية رفقة الطواحين، ومن المنتظر أن يضغط على إدارة ليفربول للرحيل إلى برشلونة.





ومن جهته يعد المبلغ المطلوب من إدارة الريدز مبالغ فية لدي برشلونة خاصة في ظل الموقف التعاقدي للاعب في أنفيلد.



