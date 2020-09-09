20 نوفمبر موعدا لانطلاق الدوري الجزائري 2020-2021
الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 04:27 م
وكالات
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ذكرت تقارير صحفية جزائرية اليوم الأربعاء عن وزارة الشباب والرياضة الجزائرية أنها حددت 20 نوفمبر المقبل
موعدا لانطلاق مباريات الموسم المقبل للدوري الجزائري لكرة القدم.
وأكدت التقارير
أن المباريات ستقام بدون جمهور وخلف أبواب مغلقة خوفا من انتشار العدوى بفيروس كورونا
المستجد.
وستقتصر المنافسة
في البداية على مسابقتي الدرجتين الأولى والثانية.
وكان الدوري الجزائري
توقف في مارس الماضي بسبب تفشي الوباء سريع الانتشار بعد مرور 22 جولة قبل إلغائه في
وقت لاحق وإعلان شباب بلوزداد المتصدر بطلا.