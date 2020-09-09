آخر موعد الثلاثاء المقبل.. شروط وطرق التقديم بدبلوم خفض الطلب على المخدرات
الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 04:27 م
أحمد القاسم
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"آخر موعد لتلقى طلبات التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات الثلاثاء المقبل".. هكذا أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
ودبلوم خفض الطلب على المخدرات "دبلوم مهني عام" للعام الدراسي المقبل 2020- 2021، يهدف لإعداد كوادر مؤهلة للعمل فى مجال الوقاية والعلاج من الإدمان بالشراكة مع قسم علم النفس – كلية الآداب جامعة القاهرة.
و يتم اختيار أفضل الكوادر التدريبية المُتخصصة من الأساتذة في مجال علم النفس والطب النفسي واﻻجتماع، لتقديم منهج دراسي متخصص في اضطرابات تعاطي المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية من المنظورات العلمية، وعبر رؤية متكاملة للمداخل العلمية المختلفة، وتنفيذ تدريب عملي مدته 300 ساعة على مدار العام الدراسي، لتوفير كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع خفض الطلب، وتعظيم قيمة البحث العلمي في مواجهة المشكلة، والربط بين المنهج النظري والخبرة العلمية في الوقاية والعلاج والتأهيل.
وفيما يلي يقدم "الفجر" شروط وطرق التقديم بدبلوم خفض الطلب على المخدرات قبل إغلاق باب تلقي الطلبات:
- يتم تلقي طلبات الطلاب المتقدمين للحصول على دبلوم خفض الطلب على المخدرات على الموقع الإلكترونى لكلية الأداب جامعة القاهرة.
- يحق التقدم للدبلومة كل من الطلاب الحاصلين على ليسانس علم النفس والإجتماع من كليات الآداب أو العلوم الإجتماعية أو ما يعادلها كما يقبل الطلاب الحاصلين على بكالوريوس الطب والخدمة الإجتماعية بتقدير جيد.
- يتم عقد امتحان تحريرى للمتقدمين فى مجال الإدمان والتعاطى ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية التى يعقدها قسم علم النفس ويعفى الطلاب الملتحقين من صندوق مكافحة الإدمان من الإمتحان التحريرى.
- لن يتم قبول أى طلبات تقدم إلا عن طريق الرابط المعلن على الموقع الإلكترونى، وسيتم إعلان قائمة الطلاب المؤهلين لدخول اختبارات القبول تباعا، كما سيتم الإعلان عن جدول امتحانات القبول لاحقا.
وفي منتصف أغسطس الماضي، أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فتح باب التقديم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات "دبلوم مهني عام" للعام الدراسي المقبل 2020- 2021، مؤكدة أنه تم الاستعانة بخريجى الدفعة الأولى من دبلوم خفض الطلب على المخدرات، للعمل فى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.
ودبلوم خفض الطلب على المخدرات "دبلوم مهني عام" للعام الدراسي المقبل 2020- 2021، يهدف لإعداد كوادر مؤهلة للعمل فى مجال الوقاية والعلاج من الإدمان بالشراكة مع قسم علم النفس – كلية الآداب جامعة القاهرة.
و يتم اختيار أفضل الكوادر التدريبية المُتخصصة من الأساتذة في مجال علم النفس والطب النفسي واﻻجتماع، لتقديم منهج دراسي متخصص في اضطرابات تعاطي المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية من المنظورات العلمية، وعبر رؤية متكاملة للمداخل العلمية المختلفة، وتنفيذ تدريب عملي مدته 300 ساعة على مدار العام الدراسي، لتوفير كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع خفض الطلب، وتعظيم قيمة البحث العلمي في مواجهة المشكلة، والربط بين المنهج النظري والخبرة العلمية في الوقاية والعلاج والتأهيل.
وفيما يلي يقدم "الفجر" شروط وطرق التقديم بدبلوم خفض الطلب على المخدرات قبل إغلاق باب تلقي الطلبات:
- يتم تلقي طلبات الطلاب المتقدمين للحصول على دبلوم خفض الطلب على المخدرات على الموقع الإلكترونى لكلية الأداب جامعة القاهرة.
- يحق التقدم للدبلومة كل من الطلاب الحاصلين على ليسانس علم النفس والإجتماع من كليات الآداب أو العلوم الإجتماعية أو ما يعادلها كما يقبل الطلاب الحاصلين على بكالوريوس الطب والخدمة الإجتماعية بتقدير جيد.
- يتم عقد امتحان تحريرى للمتقدمين فى مجال الإدمان والتعاطى ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية التى يعقدها قسم علم النفس ويعفى الطلاب الملتحقين من صندوق مكافحة الإدمان من الإمتحان التحريرى.
- لن يتم قبول أى طلبات تقدم إلا عن طريق الرابط المعلن على الموقع الإلكترونى، وسيتم إعلان قائمة الطلاب المؤهلين لدخول اختبارات القبول تباعا، كما سيتم الإعلان عن جدول امتحانات القبول لاحقا.
وفي منتصف أغسطس الماضي، أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فتح باب التقديم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات "دبلوم مهني عام" للعام الدراسي المقبل 2020- 2021، مؤكدة أنه تم الاستعانة بخريجى الدفعة الأولى من دبلوم خفض الطلب على المخدرات، للعمل فى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.
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