"سكرتير بني سويف" يتفقد لجان الشيوخ بإهناسيا والفشن وببا

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 04:25 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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واصل السكرتير العام المساعد اللواء حسام حمودة،جولاته الميدانية،تفقد خلالها عددا من المقار ولجان الاقتراع،للاطمئنان على سير الجولة الثانية للإعادة على المقعد الفردي في انتخابات مجلس الشيوخ في ثاني أيامها،والتي تجرى في 481 مركزا انتخابيا يضم 532 لجنة فرعية تستقبل مليون و875 ألف ناخبا وناخبة من المقيدين في قواعد بيانات الناخبين على مستوى مراكز ومدن المحافظة

حيث اطمأن السكرتير المساعد على الالتزام بالإجراءات المنفذة لتوفيركافة سبل الراحة والأمان والمناخ المناسب للناخبين للإدلاء بأصواتهم،متفقدًا عددًا من اللجان بمراكز اهناسيا وببا والفشن،متابعا الالتزام بالاجراءات الوقائية المنفذة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافات البينية والالتزام بالأماكن المحددة لوقوف الناخبين مع الالتزام بارتداء الكمامات أثناءعملية الاقتراع والإدلاء بأصواتهم،بالإضافة إلى توافر مواد التعقيم والتطهير

ونوًه السكرتير العام المساعد أن هذه الزيارات الميدانية تأتي في إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم باستمرار متابعة العملية الانتخابية،لافتا إلى أن المحافظة قد أتمت استعداداتها المكثفة لجولة الإعادة التي بدأت أمس وتختتم اليوم،حيث تمت مراجعة كافة الترتبيات والتجهيزات النهائية علي المقار الانتخابية بكافة مراكز وقرى المحافظة،والاطمئنان على جاهزيتها،والتأكد من توفير سبل الدعم والتأمين والراحة للناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم،ومتابعة المنظومة من خلال غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة بخلاف غرف العمليات الفرعية بالوحدات والمحلية
رافق اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد خلال جولته التفقدية: المحاسب يحيى ياسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا، والمهندس محمود سعد شاهين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، والأستاذ مدحت رمضان نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا
"سكرتير بني سويف" يتفقد لجان الشيوخ بإهناسيا والفشن وببا
"سكرتير بني سويف" يتفقد لجان الشيوخ بإهناسيا والفشن وببا
"سكرتير بني سويف" يتفقد لجان الشيوخ بإهناسيا والفشن وببا
"سكرتير بني سويف" يتفقد لجان الشيوخ بإهناسيا والفشن وببا
"سكرتير بني سويف" يتفقد لجان الشيوخ بإهناسيا والفشن وببا
"سكرتير بني سويف" يتفقد لجان الشيوخ بإهناسيا والفشن وببا
"سكرتير بني سويف" يتفقد لجان الشيوخ بإهناسيا والفشن وببا
"سكرتير بني سويف" يتفقد لجان الشيوخ بإهناسيا والفشن وببا

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