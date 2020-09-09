الاستعلام عن حالة مصابي حادث تصادم 4 سيارت بمصر الجديدة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 04:24 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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استعلمت نيابة مصر الجديدة، اليوم الأربعاء، عن الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم 4 سيارات بميدان هارون الرشيد بمصر الجديدة، وإرسال تقرير عن حالتهم الصحية.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن اختلال عجلة القيادة في يد أحد سائقي السيارات السبب في الحادث إذ لم يستطع السيطرة على الفرامل والسيارة.

وتعود البداية عند ورود إخطار لقسم شرطة مصر الجديدة بحدوث تصادم ٤ سيارات مما تسبب في تكدس مروري، وتم الدفع برجال المرور لتسيير الحركة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

وفي سياق منفصل فتحت نيابة حوادث حلوان الكلية، تحقيقات واسعة في واقعة قيام مدرب رياضي اتهمه أهالي بعض الأطفال، بهتك أعراض أبنائهم، حيث استغل انفراده بكل منهم.

وأفادت التحقيقات، بأن المدرب يدعى محمدعبد الجابر ويبلغ من العمر 33 سنة، ويعمل في أحد الأندية الرياضية بمنطقة رستم بحلوان دائرة القسم، وأنه كان يقوم بتدريب الأطفال سن الـ 15 عاما.

وكشفت التحقيقات، عن أنه تقدم عدة بلاغات من أهالي بعض الأطفال يتهموه بهتك عرض أبنائهم، وتبين من التحقيقات أنه كان يتحرش بالأطفال داخل منزله ويقوم بوعدهم بالبطولة ثم يقوم بتصوريهم عرايا وتهديدهم في حالة أخبار أحد.

وكما طالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الصحيفة الجنائية للمتهم.

ورد بلاغ لوحدة مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم محمد السيسي رئيس المباحث، من والد طفل مفاده بقيام مدرب رياضي بهتك عرض نجله وهدده بنشر صوره عاريًا، وتم ضبط المتهم وإلقاء القبض عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ضبط 3 بتهمة سرقة الدراجات النارية
وفى سياق آخر، تم ضبط (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" مُقيمين بدائرة مركز شرطة زفتى) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك مُتخذين من دائرة مركز شرطة زفتى مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (فرد خرطوش و3 طلقات من ذات العيار) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد (4) حوادث بذات الأسلوب بدائرة مركزى زفتى بالغربية - قويسنا بالمنوفية) وتم بإرشادهم ضبط المسروقات (عدد 4 دراجات نارية). 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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