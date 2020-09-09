حفل فني مشترك تحت عنوان "صارت تسمى فلسطين".. غدًا

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 04:23 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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يستعد تلفزيون فلسطيني الفني لإقامة حفلٍ فني مشترك في كل من الضفة وغزة بتوقيت موحد يوم الخميس 10- 09- 2020 ، في تمام الساعة 7:30 مساءا بتوقيت القدس ، تحت عنوان ( صارت تسمى فلسطين!) تيمناً بقصيدة الشاعر محمود درويش المؤكدة على ثبات الهوية الكنعانية العربية والجغرافية لفلسطين التاريخية وسيكون الحفل عبر مكبرات الصوت في المناطق الحيوية في الضفة وغزة وبما يضمن إجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي.

 

 يذكر أن الحفل سيعرض وبتوزيع جديد  أهم إنتاجات تلفزيون فلسطيني الفنية التي حملت معاني التمسك  بالثوابت ومقاومة حملات حرف البوصلة عن القضية الكبرى وتؤكد حق الفلسطيني بتقرير مصيره على أرضه، وتأتي فكرة الحفل مؤكدةً على الوحدة واللحمة الوطنية.

 

 وسيتم نقل الحفل المباشر عبر شاشة تلفزيون فلسطيني على التردد المداري النايلسات 10971 افقي .

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