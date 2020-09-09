"#بيروت_تِنذَكَر" أمسية في أربعين شهداء مرفأ بيروت على LBC السبت المقبل

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 04:19 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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عشيّة مرور أربعين يوماً على فاجعة مرفأ بيروت، التي هزّت لبنان وضربت قلب بيروت النابض، تُنظّم مجموعة من المواطنين أمسية "#بيروت_تِنذَكَر" كي لا ننسى ضحايا وجرحى ومفقودي الإنفجار، ولتُشكّل الأمسية رسالة إيمان وأمل ينبعثان من تحت رماد المرفأ نحو لبنان الجديد الذي ينتظره اللبنانيّون.

 

الأمسية ستُقام السبت المقبل 12 أيلول 2020 الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت لبنان في مرفأ بيروت، وتتضمّن مزيجاً من الأعمال الموسيقيّة اللبنانية والعالميّة، يُرافقها صورٌ وفيديوهات وشهَادات، بمشاركة كورال (250 مُنشداً) من الجامعة الأنطونيّة، جامعة سيّدة اللويزة، جوقة الفيحاء، جوقة المبرات، وأوركسترا مؤّلفة من 30 عازف موسيقيّ، وإطلالة للمطربة فاديا طنب الحاج، الممثّل رفعت طربيه، الفنان عمر الرحباني، الفنانة تانيا صالح، الملحن زاد ديراني، وشَهادات الملحن غبريال يارد، العازف عبد الرحمن الباشا، الكاتب والمخرج المسرحي وجدي معوض والأديب أمين معلوف. السينوغرافيا والتصميم الفني لجان لوي مانغي، والإخراج لباسم كريستو.

 

الأمسية ستُنتجها تلفزيونيّاً قناة الـ"LBCI" وستُعرض على القنوات اللبنانية "LBCI"، "الجديد"، "NBN"، "OTV"، "تلفزيون لبنان"، و"المستقبل"، كما ستُبث عبر موقع الـ"LBCI" الإلكتروني ومنصات التواصل الإجتماعي الخاصة بالـ"LBCI".

 

"#بيروت_تِنذَكَر" تُقدم تحية إجلال وتضامن من اللبنانيين في كل منزل ومنطقة لبنانية مع ضحايا إنفجار المرفأ، عبر إضاءة الشموع على شرفات منازلهم.

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