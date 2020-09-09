رئيس مدينة ملوى يعقد اجتماع موسع برؤساء الوحدات المحلية والاحياء لعمل حصر دقيق للمباني المخالفة بمركز ومدينة ملوى

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اكد اللواء اركان حرب احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، على الإسراع في استكمال الحصر الشامل والدقيق لكافة المباني المخالفة، وكذلك المباني التي لم يتم تحرير محاضر مخالفة وقرارات إزالة بشأنها، والتي لم تتقدم بطلبات تصالح، مع حصر كافة مخالفات المباني على الملكيات الخاصة التي لا ينطبق عليها قانون التصالح، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس المدينة، بحضور السادة نواب المركز والمدينة، ومدير الادارة الهندسية، ورؤساء الاحياء والوحدات القرويةالتسع، ومسئولي التنظيم بالقرى، وإدارة التخطيط العمراني، ومسئولي كافة الجهات التنفيذية علي مستوي المركز والمدينة للمعاونة في حصر المباني والعقارات المخالفة من مياه وكهرباء وزراعة وإحصاء وغيرها من الجهات

واكد رئيس المدينة على عمل حصر دقيق لكافة مخالفات المباني بكافة شوارع وأحياء المركز والمدينة، وكافة القري وتوابعها بكامل

وأخر موعد لتلقى طلبات التصالح لمن لم يتقدم حتى الآن هو 30 سبتمبر 2020، وسوف يتم بعدها إنفاذ القانون

