بتول عرفة مع رنا سماحة فى كواليس تصوير كليب "أوبا"

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 04:11 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تصور المخرجة بتول عرفة حاليا كليب جديد بعنوان "أوبا" مع المطربة رنا سماحة و إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز بأحد استوديوهات شبرامنت، والكليب من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم، وقالت بتول عرفة إن الكليب سيظهر بشكل مبهر للجمهور، موضحة أنها تُظهر رنا سماحة فى الكليب بشكل جديد ومختلف فى المضمون عما قدمته من قبل.

 

واعتمدت المخرجة بتول عرفة فى الكليب على الصورة وحالة الابهار والأجواء الراقصة والألوان المبهجة، واللقطات الخاطفة للعين من خلال بعض الرقصات والشكل المختلف للمطربة رنا سماحة.

 

من جهة أخرى تستعد المخرجة بتول عرفة للتعاون مع أمير الغناء العربي هاني شاكر فى تصوير أغنية جديدة «فيديو كليب» وهي التجربة الاولي لبتول عرفة مع هاني شاكر، وستبدأ تصويرها  قريبا، معربًة عن سعادتها لهذا التعاون.

 

يذكر أن بتول عرفة، أخرجت مؤخرًا 3 كليبات مختلفة، أولهم مع الفنانة كارول سماحة بأغنية «bon voyage» والتي حققت نسب مشاهدة عالية عبر القنوات الفضائية واليوتيوب ، وقامت بتصوير أغنية المطرب محمد نور «جاني في ملعبي»، وأعربت عن سعادتها بردود الفعل التي رأتها بعد طرح كليب «جاني في ملعبي» موضحة أن هناك العديد من الأشخاص قاموا بعمل فيديوهات على الأغنية بسبب تفاعلهم معها، لافتًة أنها تجربة مختلفة عليها وعلى الفنان محمد نور، مشيرًة إلى أنه تم تصوير الأغنية في مصنع الحديد والصلب بحلوان، وشاركت المطرب الشاب محمد سرور باغنية خليها علي الله ، وتعاونت مع العديد من كبار نجوم الوطن العربي منهم حسين الجسمي، نانسي عجرم، خالد سليم، مصطفى حجاج.

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