حبس يمنيين حاولا جلب 9 كيلو من نبات القات المخدر لداخل البلاد

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 04:06 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية اليوم الأربعاء بحبس راكبين يمنيين 4 أيام على ذمة التحقيقات، حاولا تهريب 9 كيلو جرام من نبات "القات" المخدر باخفاها داخل جيوب سحرية في حقائبهما لتضليل رجال الجمارك بمطار القاهرة.

كما طالبت النيابة بارسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها واعداد تقرير مفصل بهاومدى فاعلية المادة المخدرة بها.

البداية أثناء قيام قوات امن مطار القاهرة بإنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة الخطوط اليمنية، اشتبه عبد السلام عادل رئيس لجنة الجمارك في راكب يمنى الجنسية قادم من عدن، وقام حسن شرف إبراهيم مامور الجمارك بتفتيش حقائبه وعثر معه على 5 كجم من نبات "القات" المخدر.

وعلى نفس الرحلة اشتبه على فهمى من الامن الجمركى في راكبة يمنية الجنسية، وبتفتيش حقائبها تحت إشراف عمرو شعبان رئيس قسم الجمارك عثر معها على 4 كجم نبات "القات" المخدر أخفتها في جيوب سحرية بالحقائب.

وأمر أحمد عبد الهادى مدير الإدارة بالجمارك في مبنى الركاب 1 باتخإذ الإجراءات القانونية مع الراكبين واحالتهما إلى النيابة لاتخإذ الإجراءات القانونية.

ضبط 3 بتهمة سرقة الدراجات النارية

وفى سياق آخر، تم ضبط (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" مُقيمين بدائرة مركز شرطة زفتى) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك مُتخذين من دائرة مركز شرطة زفتى مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (فرد خرطوش و3 طلقات من ذات العيار) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد (4) حوادث بذات الأسلوب بدائرة مركزى زفتى بالغربية - قويسنا بالمنوفية) وتم بإرشادهم ضبط المسروقات (عدد 4 دراجات نارية) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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يمنيين نيابة شرق القاهرة مخدر حبس القات

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