الكويت تسجل 4 حالات وفاة و838 إصابة بكورونا

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 03:24 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في الكويت، اليوم الأربعاء، 4 حالات وفاة، و838 اصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

 وأعلنت المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، في بيان صحفي،  تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط  نسخة منه، ارتفاع عدد حالات الوفيات إلى 552 حالة، والمصابين إلى 92 ألفا و82 حالة.

 

وكشف السند، أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة بلغ 89 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم اجراء 4652 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 657 ألفا و751 مسحة.\

 

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، جدد الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

 

وقد أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس الثلاثاء، تسجيل حالتي وفاة، و857 اصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد حالات الوفيات إلى 548 حالة، وعدد المصابين الى 92 ألفا و244 حالة.

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فيروس كورونا الكويت إصابات كورونا

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