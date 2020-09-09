اوركسترا "القومية للفنون" يجرى أولى بروفاته على الآلات الموسيقية الجديدة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 03:13 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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صرح المخرج هانى النابلسى،  مدير عام الفرقة القومية للفنون الشعبية، أحدى الفرق الفنية العريقة بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، أن أوركسترا الفرقة أجرى أولى بروفاته على الآلات الموسيقية الجديدة، بقيادة المايسترو محمد أبو اليزيد، فى قاعة بروفات الفرقة بمسرح البالون، وذلك استعدادا لتقديم حفلاتها قريبا .

 

وأضاف النابلسى، أن الفرقة ستشهد فى هذه الفترة بروفات مكثفة بمصاحبة أوركسترا الفرقة الذى انضم له ٢٠ موسيقيا جديدا بجانب الآلات الموسيقية الجديدة، مشيرا إلى أن  المجموعة الأولى من مدرسة الفرقة القومية للفنون الشعبية، تواصل تدريباتها تحت إشراف مدربى الفرقة .

 

ووجه مدير عام الفرقة القومية للفنون الشعبية، الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وللمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والمخرج عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، على دعمهم ومساندتهم للتطوير الفرقة، وتشغيل اوركسترا الفرقة بعد توقف لفترة طويلة، وتزويده بالآلات الموسيقية الجديدة، وضخ مجموعة جديدة للفرقة لتكوين صف ثانى من الراقصين والراقصات .

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