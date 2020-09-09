"بديل" سواريز يضغط للانتقال إلى برشلونة

يضغط الهولندي ممفيس ديباي مهاجم أولمبيك ليون الفرنسي على إدارة ناديه لتحقيق رغبته بالانتقال إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ممفيس ديباي يعتبر أحد أهم مطالب مواطنه رونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة من أجل تدعيم هجوم الفريق في الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ديباي أعلن على الملأ رغبة برشلونة في التعاقد معه، ليضغط على إدارة ليون من أجل السماح له بالرحيل إلى كامب نو.

وقال ديباي في تصريحات تلفزيونية عقب مباراة هولندا ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية: "سننتظر ونرى ما سيحدث، سأتحدث مع ليون، أعلم أن هناك اهتمامًا من برشلونة، لكن لا يمكنني قول المزيد لأنني لم أتحدث مع وكيلي أيضًا".