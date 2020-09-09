تعرف على تفاصيل الرحلات الاستثنائية للمعلمين القادمين إلى المملكة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 03:13 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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كشفت الخطوط السعودية عن موقفها من الرحلات الاستثنائية للمعلمين القادمين إلى المملكة خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك ردًّا من «الخطوط السعودية» على استفسار مفاده: «مرحبًا، يسعد أيامكم ولياليكم، حبيت أسألكم عن الرحلات الاستثنائية القادمة من جنوب إفريقيا بالنسبة للموظفات في قطاع التعليم القادمات إلى السعودية، كيف نعرف سعر التذاكر؟».

من ناحيتها أجابت «الخطوط» عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» قائلةً: «ضيفنا العزيز، ستقوم السعودية بالتواصل مع الكادر التعليمي عن طريق مكاتبها في البلد نفسه في حال إتمام كافة الإجراءات والموافقات على العودة، ويمكنك الاستفسار عن سعر التذكرة من خلالهم.. شكرًا لتواصلك».

كما شددت الخطوط السعودية على أن جميع الرحلات الجوية الدولية لا تزال مُعلَّقةً حتى إشعار آخر، باستثناء رحلات عودة المقيمين المغادرين من المملكة العربية السعودية والمُقدِّمين على منصة عودة.

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