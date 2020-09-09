السلطات البلجيكية توافق على حضور الجمهور إلى الملاعب

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 03:09 م
بوابة الفجر
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وافقت السلطات البلجيكية على حضور جمهور كرة القدم إلى الملاعب لعدة فرق مثل أندرلخت وأوبن وشارلروا، حيث سيتمكن آلاف المشجعين من الدخول إلى المدرجات لكن بأعداد محددة ومع اتباع معايير السلامة الصحية للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.


وكان الحد الأقصى من المشجعين في الفعاليات الرياضية في الهواء الطلق هو 400 فرد، رغم أن جميع مباريات الدوري أقيمت دون جمهور منذ 7 مارس الماضي.


ووافقت السلطات المختصة اليوم الثلاثاء، على حزمة الإجراءات التي تقدم بها أندرلخت والذي يمكنه اعتباراً من الأحد، استقبال سيركل بروج بملغب لوتو بارك في بروكسل.


وسيكون بوسع فريق العاصمة استقبال 6 آلاف و350 مشجعاً خلال المباريات الثلاث المقبلة للفريق على أرضه.
لكن ذلك شريطة اتباع لوائح مثل الحفاظ على مسافات آمنة وارتداء الكمامات وإجراءات أخرى.


يذكر أن بلجيكا شهدت في الأيام الـ14 الماضية معدل إصابات بالمرض 56.4 حالة جديدة لكل 100 ألف نسمة، أي بتراجع 11% تقريباً، رغم أن الأسبوع المنصرم شهد ارتفاعاً طفيفاً بـ7%.

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