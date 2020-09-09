نائب محافظ الفيوم يتفقد عددا من المواقع الخدمية بمركزي إطسا وأبشواي

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 03:08 م
الجولة
الجولة
ريهام على
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تفقد الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، عددًا من المواقع والمنشآت الخدمية بمركزي إطسا وأبشواي، للوقوف على سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور الأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، والأستاذ مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة اليوم، أن الجولة شملت تفقد المركز التكنولوجى بإطسا للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وإجراءات التصالح، ومتابعة أعمال لجنة حصر المنشآت والتي تم تشكيلها أول أمس لمراجعة كافة المباني بنطاق المراكز ورصد المخالف منها، وتفقد مبنى الوحدة المحلية بقرية قلهانة، للتأكد من استلام طلبات التصالح من المواطنين من قبل مسئولي الوحدة، تمهيدًا لاستكمال الاجراءات الخاصة بهذا الشأن.

كما تضمنت الجولة تفقد وحدة التغويز اللاهوائي لتدوير المخلفات الصلبة بقلهانة بعد تشغيلها تجريبيًا، فضلًا عن تفقد مبنى الوحدة المحلية بقرية شكشوك التابعة لمركز أبشواي لمتابعة أعمال إجراءات التصالح على مخالفات البناء.

وأكد نائب المحافظ خلال الجولة على الإسراع في التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء قبل 30 سبتمبر الجاري منعًا للوقوع تحت طائلة القانون، موجهًا باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية واستخدام وسائل الحماية الشخصية، والتباعد الاجتماعي للمترددين على المركز التكنولوجي، مشددًا على لجنة حصر المنشآت بسرعة الانتهاء من أعمالها خلال المدة الزمنية المقررة.
نائب محافظ الفيوم يتفقد عددا من المواقع الخدمية بمركزي إطسا وأبشواي
نائب محافظ الفيوم يتفقد عددا من المواقع الخدمية بمركزي إطسا وأبشواي
نائب محافظ الفيوم يتفقد عددا من المواقع الخدمية بمركزي إطسا وأبشواي
نائب محافظ الفيوم يتفقد عددا من المواقع الخدمية بمركزي إطسا وأبشواي
نائب محافظ الفيوم يتفقد عددا من المواقع الخدمية بمركزي إطسا وأبشواي
نائب محافظ الفيوم يتفقد عددا من المواقع الخدمية بمركزي إطسا وأبشواي
نائب محافظ الفيوم يتفقد عددا من المواقع الخدمية بمركزي إطسا وأبشواي
نائب محافظ الفيوم يتفقد عددا من المواقع الخدمية بمركزي إطسا وأبشواي

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