نائب محافظ الفيوم يتفقد عددا من المواقع الخدمية بمركزي إطسا وأبشواي
الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 03:08 م
ريهام على
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تفقد الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، عددًا من المواقع والمنشآت الخدمية بمركزي إطسا وأبشواي، للوقوف على سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور الأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، والأستاذ مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة اليوم، أن الجولة شملت تفقد المركز التكنولوجى بإطسا للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وإجراءات التصالح، ومتابعة أعمال لجنة حصر المنشآت والتي تم تشكيلها أول أمس لمراجعة كافة المباني بنطاق المراكز ورصد المخالف منها، وتفقد مبنى الوحدة المحلية بقرية قلهانة، للتأكد من استلام طلبات التصالح من المواطنين من قبل مسئولي الوحدة، تمهيدًا لاستكمال الاجراءات الخاصة بهذا الشأن.
كما تضمنت الجولة تفقد وحدة التغويز اللاهوائي لتدوير المخلفات الصلبة بقلهانة بعد تشغيلها تجريبيًا، فضلًا عن تفقد مبنى الوحدة المحلية بقرية شكشوك التابعة لمركز أبشواي لمتابعة أعمال إجراءات التصالح على مخالفات البناء.
وأكد نائب المحافظ خلال الجولة على الإسراع في التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء قبل 30 سبتمبر الجاري منعًا للوقوع تحت طائلة القانون، موجهًا باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية واستخدام وسائل الحماية الشخصية، والتباعد الاجتماعي للمترددين على المركز التكنولوجي، مشددًا على لجنة حصر المنشآت بسرعة الانتهاء من أعمالها خلال المدة الزمنية المقررة.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة اليوم، أن الجولة شملت تفقد المركز التكنولوجى بإطسا للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وإجراءات التصالح، ومتابعة أعمال لجنة حصر المنشآت والتي تم تشكيلها أول أمس لمراجعة كافة المباني بنطاق المراكز ورصد المخالف منها، وتفقد مبنى الوحدة المحلية بقرية قلهانة، للتأكد من استلام طلبات التصالح من المواطنين من قبل مسئولي الوحدة، تمهيدًا لاستكمال الاجراءات الخاصة بهذا الشأن.
كما تضمنت الجولة تفقد وحدة التغويز اللاهوائي لتدوير المخلفات الصلبة بقلهانة بعد تشغيلها تجريبيًا، فضلًا عن تفقد مبنى الوحدة المحلية بقرية شكشوك التابعة لمركز أبشواي لمتابعة أعمال إجراءات التصالح على مخالفات البناء.
وأكد نائب المحافظ خلال الجولة على الإسراع في التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء قبل 30 سبتمبر الجاري منعًا للوقوع تحت طائلة القانون، موجهًا باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية واستخدام وسائل الحماية الشخصية، والتباعد الاجتماعي للمترددين على المركز التكنولوجي، مشددًا على لجنة حصر المنشآت بسرعة الانتهاء من أعمالها خلال المدة الزمنية المقررة.
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