عرض 3 أطفال على الطب الشرعي لبيان حقيقة هتك عرضهم على يد مدرب بحلوان

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 03:07 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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طالبت نيابة حوادث حلوان الكلية بعرض 3 أطفال فى واقعة قيام مدرب رياضى بهتك عرضهم علي الطب الشرعي للكشف عليهم وبيان مدى تعرضهم للأذى أو إجراء أية عمليات جراحيه او غيرها من انتهاكات ومدى صحة الواقعة من عدمه.

وأفادت التحقيقات أن المدرب يدعى محمدعبد الجابر ويبلغ من العمر 33 سنة، ويعمل فى أحدى الأندية الرياضية بمنطقة رستم بحلوان دائرة القسم، وأنه كان يقوم بتدريب الأطفال سن ال 15 عاما.

وكشفت التحقيقات أنه تقدم عدة بلاغات من أهالى بعض الأطفال يتهموه بهتك عرض أبنائهم، وتبين من التحقيقات أنه كان يتحرش بالأطفال داخل منزله ويقوم بوعدهم بالبطولة ثم يقوم بتصوريهم عاريا وتهديدهم فى حالة أخبار أحدا.

كما طالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الصحيفة الجنائية للمتهم.

ورد بلاغ لوحدة مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم محمد السيسى رئيس المباحث، من والد طفل مفاده بقيام مدرب رياضي بهتك عرض نجله وهدده بنشر صوره عاريًا، وتم ضبط المتهم والقاء القبض عليه وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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وفى سياق منفصل.. واصلت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها المكبرة بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والمرور، والأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط "الكافيتريات" والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة بدوائر أقسام ومراكز ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقًا للتواجد الشرطي الفعال.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء سامح الحميلي واللواء مدحت فارس نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، وقائد شرطة المرافق، وضباط القطاع، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، والأمن المركزي، عن رفع 731 حالة تعديات على الطريق العام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المعنية التحقيقات.

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نيابة حوادث مدرب رياضى حلوان الطب الشرعي

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