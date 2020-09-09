العاصي يكشف حقيقة شراء مصر المقاصة
الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 03:06 م
حسام مجدي
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ظهرت في الفترة الأخيرة تقارير صحفية أشارت لرغبة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا في شراء نادي مصر المقاصة عقب نهاية الموسم الجاري وتكرار تجربته مع نادي بيراميدز.
ونفى محمد جمال العاصي المدير التنفيذي لنادي ألميريا الإسباني ما تردد عن نية تركي آل الشيخ في العودة للاستثمار بأي نادي مصري.
وقال محمد العاصي في مداخلة هاتفية ببرنامج الماتش: "لا صحة لما تردد مؤخرا حول رغبتنا في الاستثمار بأي من الأندية المصرية خلال الفترة القادمة".
وتابع: رهدفنا هو الصعود بألميريا للدوري الممتاز الإسباني في الموسم القادم بعدما كان الفريق قاب قوسين من تحقيق ذلك في الموسم المنقضي.".