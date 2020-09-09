العاصي يكشف حقيقة شراء مصر المقاصة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 03:06 م
مصر المقاصة
مصر المقاصة
حسام مجدي
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ظهرت في الفترة الأخيرة  تقارير صحفية أشارت لرغبة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا في شراء نادي مصر المقاصة عقب نهاية الموسم الجاري وتكرار تجربته مع نادي بيراميدز.


ونفى محمد جمال العاصي المدير التنفيذي لنادي ألميريا الإسباني ما تردد عن نية تركي آل الشيخ في العودة للاستثمار بأي نادي مصري.


وقال محمد العاصي في مداخلة هاتفية ببرنامج الماتش: "لا صحة لما تردد مؤخرا حول رغبتنا في الاستثمار بأي من الأندية المصرية خلال الفترة القادمة".


وتابع: رهدفنا هو الصعود بألميريا للدوري الممتاز الإسباني في الموسم القادم بعدما كان الفريق قاب قوسين من تحقيق ذلك في الموسم المنقضي.".

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