وعد رحمة رياض حقق 150 مليون مشاهدة (فيديو)

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 03:06 م
وعد رحمة
وعد رحمة
الفجر الفني
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منذ اليوم الأوّل على توقيع شركة وتري عقد إنتاج وإدارة أعمال مع الفنانة رحمة رياض، حرصت الشركة على إطلاق خطة إنتاجية ورقمية للفنانة مؤمنة بموهبتها وبقدرتها على إرضاء الذوق العربي عامةً والعراقي والخليجي خاصةً لما تتمتع به من موهبة ونجومية.

 

وبناءً عليه أنشأت قناة يوتيوب خاصة بالفنانة حصدت أكثر من مليون مشترك حتى الآن ودعمتها وأوصلتها إلى مراتب عالية، وقد تخطى كليب وعد مني الـ 150 مليون مشاهدة ليحقق انجازاً كأكثر كليب مشاهدةً على قناة يوتيوب خاصة بفنانة في الخليج العربي والعراق.

 

والجدير ذكره، أن الفنان الذي يملك قناة خاصة على موقع يوتيوب أفضل بكثير ممّن يصدر أغنياته على قناة تابعة لشركة إنتاج لأن التفاعل يكون أعلى وأقوى. فكما لكل فنان حساب خاص على المتاجر الرقمية كسبوتيفاي وأنغامي وديزر كذلك يجب أن يكون للفنان قناته الخاصة على يوتيوب، بالإضافة إلى فريق عمل يعمل دوماً على صناعة وتسويق محتوى لقناة الفنان ولوسائل التواصل الإجتماعي الخاصة به.

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