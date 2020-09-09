النائب العام يحيل واقعة اختفاء الكؤوس لنيابة الأموال العامة

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإحالة واقعة فقد الاتحاد المصري لكرة القدم كأس بطولة الأمم الأفريقية لعام ٢٠١٠ من بين مقتنياته إلى "نيابة الأموال العامة العليا" بمكتب "النائب العام" للتحقيق فيها تحقيقا قضائيا.



