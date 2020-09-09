محافظ الفيوم: استخدام تكنولوجيا الغاز المضغوط لتوصيله للقرى
الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 03:04 م
ريهام على
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عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، اجتماعًا مع الاستاذ إلهامى الشيخ رئيس قطاع الغاز بالشركة القابضة المصرية الكويتية، بحضور المهندس محمود حسن رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم للغاز، والمهندس محمود حمدى مدير عام الشركة بالفيوم، لبحث آليات توصيل الغاز الطبيعى لعددٍ من المناطق بالمحافظة باستخدام تكنولوجيا الغاز المضغوط (CNG).
وأشاد محافظ الفيوم بفكرة المشروع التى تقوم علي استخدام تكنولوجيا الغاز المضغوط، والذي بدوره سيُسهم فى توصيل خدمات الغاز الطبيعي لعددٍ أكبر من المناطق بالمحافظة، وكذا التيسير في إحلال الغاز الطبيعي تدريجيا من أسطوانات البوتاجاز، لافتًا انه يوفر الكثير من الوقت والجهد والتكلفة.
وأكد "الأنصاري" أن اللقاء يأتي تفعيلًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل لأنواع الوقود الأخرى، وذلك لتحقيق الإستغلال الأمثل لموارد الدولة، وكذا المساهمة فى رفع عبء دعم الدولة الموجه لأنواع الوقود الأخرى.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه خلال اللقاء تم مناقشة آليات توصيل الغاز الطبيعى لعددٍ من المناطق والقري بمختلف مراكز المحافظة، من خلال استخدام تكنولوجيا الغاز المضغوط، وذلك تحت مظلة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، لافتًا الى انه سيتم البدء بتوصيل الغاز لاربع قرى هي النزلة، الربع، الحامولي، وقصر الجبالي، مشيرًا أن توصيل الغاز الطبيعي لقرية النزلة يمثل أهمية بالغة لتميزها بصناعه الفخار.
وأضاف، "التوني" أن فكرة المشروع تتلخص فى رفع ضغط الغاز الطبيعى وتعبئته فى حاويات كبيرة ونقلها عن طريق شاحنات إلى المراكز والقرى المطلوب توصيل الغاز إليها، ثم يتم ضخها فى الشبكات الأرضية لتصل إلى المواطنين بعد تخفيض ضغطها ليتناسب مع الاستخدام المنزلى أو التجارى، وسرعه توفير الوقت في توصيل الغاز.
وكشف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم عن أهم مميزات هذا النظام، توفير التكلفة المدفوعة فى الخطوط لتنفيذ الشبكات الأرضية الرئيسية، وسرعة توصيل العملاء للقرى البعيدة عن مصادر الغاز، فضلًا عن تجنب إتلاف الطرق والحفر بها وبالتالى توفير التكلفة المدفوعة في إعادة رد الشئ لأصله بتلك القرى.
وأضاف انه تم الاتفاق على دراسة بروتوكول تعاون بين المحافظة والشركة لتنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) لعدد من المناطق والقرى بالمحافظة للتوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين في القري المحرومة.
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