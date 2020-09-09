محافظ الفيوم: استخدام تكنولوجيا الغاز المضغوط لتوصيله للقرى

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 03:04 م
الاجتماع
الاجتماع
ريهام على
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عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، اجتماعًا مع الاستاذ إلهامى الشيخ رئيس قطاع الغاز بالشركة القابضة المصرية الكويتية، بحضور المهندس محمود حسن رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم للغاز، والمهندس محمود حمدى مدير عام الشركة بالفيوم، لبحث آليات توصيل الغاز الطبيعى لعددٍ من المناطق بالمحافظة باستخدام تكنولوجيا الغاز المضغوط (CNG). 

وأشاد محافظ الفيوم بفكرة المشروع التى تقوم علي استخدام تكنولوجيا الغاز المضغوط، والذي بدوره سيُسهم فى توصيل خدمات الغاز الطبيعي لعددٍ أكبر من المناطق بالمحافظة، وكذا التيسير في إحلال الغاز الطبيعي تدريجيا من أسطوانات البوتاجاز، لافتًا انه يوفر الكثير من الوقت والجهد والتكلفة.

وأكد "الأنصاري" أن اللقاء يأتي تفعيلًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل لأنواع الوقود الأخرى، وذلك لتحقيق الإستغلال الأمثل لموارد الدولة، وكذا المساهمة فى رفع عبء دعم الدولة الموجه لأنواع الوقود الأخرى.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه خلال اللقاء تم مناقشة آليات توصيل الغاز الطبيعى لعددٍ من المناطق والقري بمختلف مراكز المحافظة، من خلال استخدام تكنولوجيا الغاز المضغوط، وذلك تحت مظلة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، لافتًا الى انه سيتم البدء بتوصيل الغاز لاربع قرى هي النزلة، الربع، الحامولي، وقصر الجبالي، مشيرًا أن توصيل الغاز الطبيعي لقرية النزلة يمثل أهمية بالغة لتميزها بصناعه الفخار.

وأضاف، "التوني" أن فكرة المشروع تتلخص فى رفع ضغط الغاز الطبيعى وتعبئته فى حاويات كبيرة ونقلها عن طريق شاحنات إلى المراكز والقرى المطلوب توصيل الغاز إليها، ثم يتم ضخها فى الشبكات الأرضية لتصل إلى المواطنين بعد تخفيض ضغطها ليتناسب مع الاستخدام المنزلى أو التجارى، وسرعه توفير الوقت في توصيل الغاز.

وكشف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم عن أهم مميزات هذا النظام، توفير التكلفة المدفوعة فى الخطوط لتنفيذ الشبكات الأرضية الرئيسية، وسرعة توصيل العملاء للقرى البعيدة عن مصادر الغاز، فضلًا عن تجنب إتلاف الطرق والحفر بها وبالتالى توفير التكلفة المدفوعة في إعادة رد الشئ لأصله بتلك القرى.

وأضاف انه تم الاتفاق على دراسة بروتوكول تعاون بين المحافظة والشركة لتنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) لعدد من المناطق والقرى بالمحافظة للتوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين في القري المحرومة.

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تكنولوجيا القرى الفيوم الغاز المضغوط

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