يخدم 3 مناطق.. افتتاح مركز محرم بك التموينى المطور بالإسكندرية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 03:01 م
الافتتاح
الافتتاح
دينا حسن-محمد رجب
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افتتح اليوم الإربعاء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مركز خدمات محرم بك التمويني المتطور بمنطقة غيط العنب الصعيدي نطاق حي وسط، الذي يقدم خدمات مجانية ويخدم قطاع كبير من المواطنين يمتد ليشمل منطقة العطارين ومنطقة محرم بك ومنطقة أبيس. 

وهو المركز السابع الذي يتم افتتاحه بالمرحلة الأولى لتطوير المكاتب التموينية القديمة بالمحافظة، في إطار خطة الدولة فى التحول الرقمي. وذلك بحضور المحاسب محمد سعدالله مدير مديرية التموين، واللواء علاء يوسف رئيس حى وسط. 

وخلال الإفتتاح؛ قال المحافظ إن جميع الجهات المعنية بالمحافظة تعمل على تفعيل الخطة الاستراتيجية للدولة لإتمام عملية التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات الحكومية. وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

وأوضح أن الإسكندرية تضم 7 مراكز خدمات تموينية متطورة بديلا عن عدد 14 مكتب تمويني قديم كمرحلة أولى من أصل 25 مكتب تمويني قديم على مستوى المحافظة. لافتًا إلى أن جميع المراكز تقدم خدمات مجانية للمواطنين، فضلا علي أنها تعمل بنظام مطور إلكترونيًا من خلال الحواسب الإلكترونية. والمدة الزمنية للتعامل مع المواطن لأداء الخدمة لا تتعدى العشر دقائق. مشيرًا إلى أنه سيتم تباعًا تطوير جميع المكاتب وفقا للأولويات والاحتياجات. 

من جانبه أوضح؛ مدير مديرية التموين، أن المركز يتعامل مع المواطنين من خلال عدد 8 شبابيك بدلا من شباك واحد للمكتب التمويني القديم، ويتعامل المركز بالنظام البنكي حيث لا يوجد طوابير ولا تكدسات ولا زحام، ويتم استدعاء المواطن بنظام النداء الآلي للتعامل من خلال أحد الشبابيك. لافتا إلى أن المركز به خدمات على أعلى مستوى من تواجد كاميرات للمراقبة ولوحات إرشادية لتوجيه المواطنين للمستندات المطلوبة، ويعمل في هذه المراكز موظفين على كفاءة عالية تم تدريبهم وتأهيلهم على مهارات التعامل مع المواطنين. 

من الجدير بالذكر أن ال ٧ مراكز مطورة بأنحاء الإسكندرية تشمل؛ مركز السيوف المطور ويضم مكتبين تموينيين هما رمل٢ ورمل ٣. ومركز حى شرق ويضم مكتبين رمل ١ وسيدى جابر. مركز حى غرب ويضم عدد ٤مكاتب تموينية فى تجربة فريدة من نوعها وهم مينا البصل ١ ومينا البصل ٢و كرموز وغيط العنب. ومركز حى العجمى ويضم مكتب الدخيلة. ومركز أبو قير ويضم مكتب أبو قير. ومركز طوسون ويضم مكتب طوسون. ومركز محرم بك ويضم عدد ٣ مكاتب محرم بك ١ ومحرم بك ٢ والعطارين.
يخدم 3 مناطق.. افتتاح مركز محرم بك التموينى المطور بالإسكندرية
يخدم 3 مناطق.. افتتاح مركز محرم بك التموينى المطور بالإسكندرية
يخدم 3 مناطق.. افتتاح مركز محرم بك التموينى المطور بالإسكندرية
يخدم 3 مناطق.. افتتاح مركز محرم بك التموينى المطور بالإسكندرية
يخدم 3 مناطق.. افتتاح مركز محرم بك التموينى المطور بالإسكندرية
يخدم 3 مناطق.. افتتاح مركز محرم بك التموينى المطور بالإسكندرية
يخدم 3 مناطق.. افتتاح مركز محرم بك التموينى المطور بالإسكندرية
يخدم 3 مناطق.. افتتاح مركز محرم بك التموينى المطور بالإسكندرية
يخدم 3 مناطق.. افتتاح مركز محرم بك التموينى المطور بالإسكندرية
يخدم 3 مناطق.. افتتاح مركز محرم بك التموينى المطور بالإسكندرية

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مناطق مركز محرم بك التموينى الإسكندرية افتتاح

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