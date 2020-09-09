يخدم 3 مناطق.. افتتاح مركز محرم بك التموينى المطور بالإسكندرية

افتتح اليوم الإربعاء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مركز خدمات محرم بك التمويني المتطور بمنطقة غيط العنب الصعيدي نطاق حي وسط، الذي يقدم خدمات مجانية ويخدم قطاع كبير من المواطنين يمتد ليشمل منطقة العطارين ومنطقة محرم بك ومنطقة أبيس.





وأوضح أن الإسكندرية تضم 7 مراكز خدمات تموينية متطورة بديلا عن عدد 14 مكتب تمويني قديم كمرحلة أولى من أصل 25 مكتب تمويني قديم على مستوى المحافظة. لافتًا إلى أن جميع المراكز تقدم خدمات مجانية للمواطنين، فضلا علي أنها تعمل بنظام مطور إلكترونيًا من خلال الحواسب الإلكترونية. والمدة الزمنية للتعامل مع المواطن لأداء الخدمة لا تتعدى العشر دقائق. مشيرًا إلى أنه سيتم تباعًا تطوير جميع المكاتب وفقا للأولويات والاحتياجات.





من جانبه أوضح؛ مدير مديرية التموين، أن المركز يتعامل مع المواطنين من خلال عدد 8 شبابيك بدلا من شباك واحد للمكتب التمويني القديم، ويتعامل المركز بالنظام البنكي حيث لا يوجد طوابير ولا تكدسات ولا زحام، ويتم استدعاء المواطن بنظام النداء الآلي للتعامل من خلال أحد الشبابيك. لافتا إلى أن المركز به خدمات على أعلى مستوى من تواجد كاميرات للمراقبة ولوحات إرشادية لتوجيه المواطنين للمستندات المطلوبة، ويعمل في هذه المراكز موظفين على كفاءة عالية تم تدريبهم وتأهيلهم على مهارات التعامل مع المواطنين.



